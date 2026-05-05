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Santiago de Compostela

Santiago contará con mejoras en la oficina de empleo Norte con fondos estatales

El Gobierno aprueba una inversión de 15 millones para renovar instalaciones del SEPE en todo el país, con actuaciones en Vigo, Ourense y la capital gallega

Agencias
05/05/2026 17:52
El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de 15 millones de euros para modernizar oficinas de empleo
El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de 15 millones de euros para modernizar oficinas de empleo
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El Consejo de Ministros de esta martes ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la convocatoria de subvenciones públicas por importe de 15 millones de euros destinadas a financiar la renovación de instalaciones en oficinas de empleo con personal del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en todo el país.

En Galicia, las tres oficinas en las que se realizarán mejoras serán: Vigo (Calvario), Ourense (A Ponte) y Santiago (Norte).

Estas oficinas, en las que el SEPE presta servicio, se integran en la red de oficinas de empleo de la que son titulares los distintos servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, presentan deficiencias que podrán resolverse con esta inversión.

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Desde Trabajo han destacado que es una actuación prioritaria adecuar y mejorar estas instalaciones para redundar en la mejora de calidad del servicio que reciben ciudadanos y ciudadanas.

Esta convocatoria tiene carácter anual y su finalidad es contribuir a la financiación de las oficinas de empleo cuya titularidad ostentan las comunidades autónomas que tienen la responsabilidad de su mantenimiento y renovación. El Servicio Público de Empleo Estatal contribuye a su financiación mediante los fondos de modernización que se distribuyen anualmente.

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