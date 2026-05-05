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Santiago de Compostela

Santiago busca atraer proyectos internacionales en el Galicia Biodays 2026

El Biopolo Sionlla contará con stand propio en Vigo para reforzar contactos en el principal foro biotech del noroeste europeo

Eladio Lois
Eladio Lois
05/05/2026 10:11
Imagen de archivo del stand del Biopolo Sionlla en una edición anterior del Galicia Biodays
Imagen de archivo del stand del Biopolo Sionlla en una edición anterior del Galicia Biodays
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El Biopolo Sionlla, ubicado en el área empresarial del Tambre en Santiago de Compostela, participará los días 6 y 7 de mayo en el Galicia Biodays 2026, el principal foro de la industria biotecnológica y de las ciencias de la vida en el Espacio Atlántico Europeo, con el objetivo de captar proyectos, talento e inversión.

El evento, organizado por BIOGA en el Auditorio Mar de Vigo, reunirá a más de 1.000 profesionales del sector en un espacio orientado a generar negocio y fomentar la conexión entre investigación, industria y financiación, a través de actividades como talleres, mesas redondas, sesiones plenarias, encuentros one to one o foros de inversores. 

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Un escaparate para captar empresas y talento

El Biopolo Sionlla contará con un stand informativo desde el que dará a conocer sus instalaciones y servicios como centro de incubación, aceleración y consolidación de startups biotecnológicas. Según avanza la organización, más de una decena de empresas ya han solicitado reuniones con sus responsables, así como centros de investigación interesados en conocer su funcionamiento.

El conselleiro delegado de Sionlla Biotech y secretario de la junta directiva del Área Empresarial del Tambre, Ramón Lois, subrayó que la presencia en el foro permitirá “intensificar los contactos co sector biotecnolóxico, dar a coñecer o Centro de Servizos Innovadores para Empresas Biotecnolóxicas e atraer proxectos”.

Santiago, polo biotecnológico en crecimiento

El Biopolo Sionlla se concibe como un espacio de colaboración público-privada que busca impulsar sinergias entre empresas, universidades y centros de I+D, con el objetivo de posicionar a Santiago y a Galicia como una bio-región de referencia internacional.

Actualmente, el centro acoge a diversas empresas y entidades del sector, y prevé seguir ampliando su ecosistema con la incorporación de nuevas firmas vinculadas a la Universidade de Santiago de Compostela, reforzando así su papel como motor de innovación en la ciudad.

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Agencias