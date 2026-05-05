Santiago acolle o III Torneo Tuxeileires de rugby inclusivo no estadio Vero Boquete
Máis de 120 deportistas participarán nunha cita que promove a inclusión a través do deporte o vindeiro 9 de maio
A concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, presentou este luns no Pazo de Raxoi o III Torneo Tuxeileires de Rugby inclusivo acompañada polo impulsor do proxecto, Xabier Vidal, o adestrador Ángel Agrasar e a xogadora Susana Barbazán.
Pilar Lueiro trasladou o apoio do Concello a esta iniciativa que promove a Escola de Tempo Libre Don Bosco e que se celebrará o vindeiro sábado 9 de maio no estadio municipal Vero Boquete.
A concelleira fixo referencia ao lema desta competición, 'Se non xogamos todxs, pinchamos o balón’, para festexar que “Santiago convértese máis unha vez na capital do deporte, e dobremente, inclusivo”.
“Estamos moi contentas de colaborar con esta iniciativa, que xa os anos pasados foron unha experiencia moi positiva e esta será unha nova ocasión para erguer orgullosas a bandeira da inclusión no ámbito deportivo, un compromiso firme por Santiago e un valor fundamental do deporte”, manifestou a concelleira, que
Participarán nesta terceira edición equipos procedentes da Coruña, Ourense, Asturias e León. En total, haberá máis de 120 deportistas sobre o céspede. Pilar Lueiro animou a veciñanza a acudir a gozar da competición e animar.
Xabier Vidal lembrou que esta competición naceu do voluntariado e remarcou o seu carácter “en prol da inclusión e dos dereitos das persoas”. O impulsor do proxecto destacou tamén a “honra contar con dous equipos de fóra” e animou os participantes a gozar tanto da competición como do “terceiro tempo” de convivencia posterior.