Santiago acoge la presentación de Hi Hub Galicia, una nueva red para impulsar el negocio digital

El Club Financiero de Santiago acogerá el evento de presentación de Hi Hub Galicia Archivo

Santiago de Compostela será escenario el próximo 12 de mayo de un encuentro centrado en el impulso del negocio digital con la presentación de Hi Hub Galicia, una nueva red que busca transformar la forma en la que evolucionan las empresas. El evento tendrá lugar a las 18.00 horas en el Club Financiero de Santiago, donde se darán cita profesionales, emprendedores y compañías interesadas en el ámbito tecnológico y empresarial.

La jornada servirá también para dar a conocer Hi Coruña, un espacio concebido como punto de encuentro entre personas y empresas, orientado a fomentar el talento y generar nuevas oportunidades dentro del entorno digital. Desde la organización destacan que se trata de un proyecto que pretende ir más allá de un espacio físico, actuando como motor de desarrollo económico y social a través de la innovación y la colaboración.

Instalaciones de Hi Coruña Redacción

Durante el acto, los asistentes podrán conocer de primera mano las claves de este ecosistema, que apuesta por conectar, inspirar y facilitar el crecimiento empresarial, así como por impulsar sinergias entre diferentes agentes del sector.

Un hub para atraer talento e inversión

Hi Coruña es un hub impulsor del ecosistema del negocio digital y del ecommerce, con el objetivo de vertebrar el tejido empresarial y favorecer la generación de valor a través del conocimiento, la inversión y la innovación.

El proyecto cuenta con un espacio ubicado en la marina coruñesa, diseñado para adaptarse a las necesidades de las empresas digitales, con zonas de trabajo flexibles, salas de reuniones, espacios polivalentes y áreas destinadas a la creación de contenido, como salas audiovisuales o de podcast. Además, incorpora servicios orientados a facilitar la actividad empresarial, como acceso 24 horas, gestión de eventos o apoyo logístico.

Más allá de la infraestructura, la iniciativa pone el foco en la creación de comunidad mediante acciones de networking, formación continua y asesoramiento, así como en la atracción de talento y la conexión con inversores y proyectos internacionales.

El evento en Santiago concluirá con un espacio de networking acompañado de un picoteo, pensado para favorecer el intercambio de ideas y el establecimiento de contactos entre los asistentes.