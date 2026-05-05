Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago acoge la presentación de Hi Hub Galicia, una nueva red para impulsar el negocio digital

El Club Financiero reunirá a profesionales y empresas el 12 de mayo en un evento centrado en la innovación y el talento

Eladio Lois
Eladio Lois
05/05/2026 10:06
El Club Financiero de Santiago acogerá el evento de presentación de Hi Hub Galicia
El Club Financiero de Santiago acogerá el evento de presentación de Hi Hub Galicia
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Santiago de Compostela será escenario el próximo 12 de mayo de un encuentro centrado en el impulso del negocio digital con la presentación de Hi Hub Galicia, una nueva red que busca transformar la forma en la que evolucionan las empresas. El evento tendrá lugar a las 18.00 horas en el Club Financiero de Santiago, donde se darán cita profesionales, emprendedores y compañías interesadas en el ámbito tecnológico y empresarial.

La jornada servirá también para dar a conocer Hi Coruña, un espacio concebido como punto de encuentro entre personas y empresas, orientado a fomentar el talento y generar nuevas oportunidades dentro del entorno digital. Desde la organización destacan que se trata de un proyecto que pretende ir más allá de un espacio físico, actuando como motor de desarrollo económico y social a través de la innovación y la colaboración.

Instalaciones de Hi Coruña
Instalaciones de Hi Coruña
Redacción

Durante el acto, los asistentes podrán conocer de primera mano las claves de este ecosistema, que apuesta por conectar, inspirar y facilitar el crecimiento empresarial, así como por impulsar sinergias entre diferentes agentes del sector. 

Un hub para atraer talento e inversión

Hi Coruña es un hub impulsor del ecosistema del negocio digital y del ecommerce, con el objetivo de vertebrar el tejido empresarial y favorecer la generación de valor a través del conocimiento, la inversión y la innovación.

El proyecto cuenta con un espacio ubicado en la marina coruñesa, diseñado para adaptarse a las necesidades de las empresas digitales, con zonas de trabajo flexibles, salas de reuniones, espacios polivalentes y áreas destinadas a la creación de contenido, como salas audiovisuales o de podcast. Además, incorpora servicios orientados a facilitar la actividad empresarial, como acceso 24 horas, gestión de eventos o apoyo logístico.

Más allá de la infraestructura, la iniciativa pone el foco en la creación de comunidad mediante acciones de networking, formación continua y asesoramiento, así como en la atracción de talento y la conexión con inversores y proyectos internacionales.

El evento en Santiago concluirá con un espacio de networking acompañado de un picoteo, pensado para favorecer el intercambio de ideas y el establecimiento de contactos entre los asistentes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

O Grupo Municipal Socialista reclama ao Goberno local que axilice os procesos selectivos e garanta a cobertura de prazas nos servizos municipais esenciais

O PSOE alerta de atrasos nas prazas do Servizo de Bombeiros de Santiago
Redacción
O grupo popular propón accións municipais para mellorar a calidade de vida das persoas afectadas por ELA e visibilizar as súas necesidades

O PP de Santiago pide medidas municipais de apoio ás persoas con ELA
Redacción
O Correlingua 2026 inicia en Santiago o seu percorrido por Galicia como principal actividade de promoción do uso do galego entre a infancia e a mocidade

Santiago acolle o inicio do Correlingua 2026 cun chamamento ao uso do galego entre a mocidade
Redacción
El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de 15 millones de euros para modernizar oficinas de empleo

Santiago contará con mejoras en la oficina de empleo Norte con fondos estatales
Agencias