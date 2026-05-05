Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Os centros socioculturais de Santiago programan obradoiros de cómic e ilustración arredor do Festival FunFunFun

A iniciativa inclúe catro talleres en maio en distintos barrios para público infantil e xuvenil, co obxectivo de fomentar a creatividade e a participación interxeracional

Redacción
05/05/2026 15:49
A programación previa ao Festival FunFunFun levará obradoiros de banda deseñada, manga e papercut a varios centros socioculturais de Santiago durante os sábados de maio
A programación previa ao Festival FunFunFun levará obradoiros de banda deseñada, manga e papercut a varios centros socioculturais de Santiago durante os sábados de maio
Erik Mclean
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

O Festival FunFunFun quenta motores de cara á celebración da súa oitava edición no próximo mes de xuño, e faino cunha programación de actividades complementarias na rede de centros socioculturais. Trátase dunha serie de obradoiros que se desenvolverán todos os sábados do mes de maio, dirixidos ao público infantil e xuvenil. O primeiro deles será o próximo 9 de maio, no CSC de Vite, a cargo de Manel Cráneo.

O departamento de Centros Socioculturais pon en marcha no mes de maio unha serie de actividades complementarias ao Festival FunFunFun, que celebrará a súa oitava edición a comezos do mes de xuño. A programación céntrase en obradoiros de banda deseñada, manga e papercut, disciplinas que permiten achegar a arte gráfica a públicos diversos, desde a infancia ata a mocidade, con propostas adaptadas a distintas idades e intereses. Con esta iniciativa, o Festival aposta por converter nunha iniciativa verdadeiramente interxeracional, na que a creatividade funcione coma ponte entre xeracións e como ferramenta de aprendizaxe, expresión e convivencia.

La Casa das Máquinas de Santiago acogerá varias actividades del programa Compostela máis Solidaria

Compostela máis Solidaria regresa con un completo programa de planes gratis en mayo

Más información

Catro obradoiros os sábados de maio

A programación complementaria inclúe obradoiros programados para os catro sábados do mes de maio noutros tantos centros socioculturais. Serán sesións dirixidas a distintos tramos de idade e impartidos por profesionais de ampla traxectoria no ámbito do cómic e da ilustración, co obxectivo de poñer en valor o cómic non só como forma de lecer, senón tamén como recurso creativo e pedagóxico que estimula a imaxinación, o pensamento visual e a expresión persoal. Ademais, as actividades desenvolveránse nos centros socioculturais para fortalecer a programación cultural de proximidade e consolidar os CSC como espazos vivos, abertos e útiles para a cidadanía.

Inscricións abertas

O primeiro dos obradoiros será o sábado 9 de maio no centro sociocultural de Vite, en horario de 11.00 a 13.00 horas. A actividade está dirixida a nenos e nenas maiores de seis anos, e xirará ao redor do universo do Planeta Mincha, o proxecto multidisciplinar de ciencia ficción fantástica de Manel Cráneo. Haberá 20 prazas dispoñibles, e a inscrición debe facerse no propio centro sociocultural.

Eva María Rodríguez Míguez

El Ateneo de Santiago analiza el futuro de la sanidad pública

Más información

No sábado 16 de maio, está previsto un obradoiro de manga no centro sociocultural de Santa Marta, a cargo de Inés Vázquez. Neste caso, a actividade está dirixida a nenos e nenas de entre 8 e 12 anos

O 23 de maio a programación trasládase ao CSC Maruxa e Coralia, cun obradoiro de papercut con Paula Mayor, para rapaces e rapazas maiores de 16 anos. Por último, a programación complétase cun obradoiro de banda deseñada para maiores de 10 anos o sábado 30 de maio, no CSC do Ensanche. Neste caso, a actividade corre a cargo de Cristian F. Caruncho.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

O Grupo Municipal Socialista reclama ao Goberno local que axilice os procesos selectivos e garanta a cobertura de prazas nos servizos municipais esenciais

O PSOE alerta de atrasos nas prazas do Servizo de Bombeiros de Santiago
Redacción
O grupo popular propón accións municipais para mellorar a calidade de vida das persoas afectadas por ELA e visibilizar as súas necesidades

O PP de Santiago pide medidas municipais de apoio ás persoas con ELA
Redacción
O Correlingua 2026 inicia en Santiago o seu percorrido por Galicia como principal actividade de promoción do uso do galego entre a infancia e a mocidade

Santiago acolle o inicio do Correlingua 2026 cun chamamento ao uso do galego entre a mocidade
Redacción
El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de 15 millones de euros para modernizar oficinas de empleo

Santiago contará con mejoras en la oficina de empleo Norte con fondos estatales
Agencias