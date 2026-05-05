O Teatro Principal acolle ‘Alén’, unha viaxe escénica aos límites da identidade
O Colectivo Glovo presenta en Santiago unha peza de danza contemporánea que explora o tránsito entre cambio e transformación
O Teatro Principal de Santiago acolle este xoves 7 de maio, ás 20.30 horas, 'Alén', unha creación de danza contemporánea do Colectivo Glovo que convida o público a transitar ese espazo indefinido entre o que remata e o que está por comezar. A proposta inscríbese no Foco NeoTrad de Compostela Cultura e está pensada para todos os públicos.
'Alén' agroma do desexo de habitar o límite, de explorar o “máis alá” non como un destino, senón como un proceso en constante construción. A peza articúlase como unha experiencia sensorial e poética que se sitúa nun territorio suspendido, onde a identidade se dilúe para volver xurdir transformada. En palabras da compañía, o traballo leva a escena “o último alento antes do salto. Nese instante, entre o derrubamento e o renacemento, nace ALÉN”. Cunha linguaxe dinámica e enérxica, catro intérpretes móvense na fronteira entre o que fomos e o que estamos a piques de ser, trazando un percorrido escénico que dialoga co cambio, a incerteza e a renovación.
Dirixida e creada por Esther Latorre e Hugo Pereira, a proposta combina a coreografía de Latorre cun coidado traballo de espazo sonoro, iluminación e vestiario, incorporando tamén unha asesoría de movemento en danza tradicional. Sobre o escenario estarán Esther Latorre, Estefanía Gómez, Seth Buckley e Marc Fernández.
'Alén' é unha produción do Colectivo Glovo en coprodución co Centro Coreográfico Galego e a Axencia Galega das Industrias Culturais, entre outras entidades. A súa representación intégrase programación de artes escénicas que o Concello de Santiago desenvolve a través de Compostela Cultura, co apoio da Deputación da Coruña e o Consorcio da Cidade.