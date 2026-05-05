Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O PSOE alerta de atrasos nas prazas do Servizo de Bombeiros de Santiago

Marta Abal denuncia incumprimentos na convocatoria de emprego público e critica a falta de avance nas ofertas de 2023, 2024 e 2025

Redacción
05/05/2026 18:04
O Grupo Municipal Socialista reclama ao Goberno local que axilice os procesos selectivos e garanta a cobertura de prazas nos servizos municipais esenciais
O Grupo Municipal Socialista reclama ao Goberno local que axilice os procesos selectivos e garanta a cobertura de prazas nos servizos municipais esenciais
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

A concelleira do Grupo Municipal Socialista, Marta Abal, denunciou o incumprimento dos compromisos adquiridos polo Goberno da señora Sanmartín en relación á cobertura de prazas no Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento, advertindo das consecuencias que esta situación está a ter no funcionamento ordinario do Concello.

Abal lembrou que no pleno de novembro de 2025 o executivo local se comprometeu a convocar antes de final de ano os procesos selectivos para cubrir 12 prazas vacantes neste servizo esencial, pero “ben avanzado 2026, a realidade é que só está publicado o anuncio das bases para tres desas prazas”, sinalou, evidenciando o incumprimento dos prazos comprometidos.

A concelleira socialista advertiu de que esta situación non é un feito illado, senón que “o Goberno de Goretti Sanmartín non só está incumprindo a súa palabra, senón que tampouco avanzou na execución das ofertas de emprego público de 2023, 2024 e 2025”, afirmou, alertando do risco de caducidade destas convocatorias e do conseguinte atraso nos procesos selectivos.

Neste sentido, Abal puxo o foco nos datos globais de emprego público municipal, “das 93 prazas ofertadas, sen contar as da Policía Local, só se convocaron 21 e todas elas de promoción interna”, indicou, subliñando a falta de incorporación de novo persoal á administración local. “Estamos a falar dunha mala xestión que afecta ao funcionamento do Concello e que está a ralentizar de maneira evidente o necesario relevo xeracional da administración municipal”, advertiu.

Ademais, lembrou que esta situación xa tivo efectos graves durante o pasado ano, incidindo en que “no 2025 chegouse na práctica ao peche do parque de bombeiros, e iso é unha consecuencia directa da falta de planificación e de previsión”, alertando de que a falta de persoal afecta tamén a outros ámbitos clave da administración municipal, xa que “non estamos falando só de bombeiros” senón que se trata dunha situación “afecta a postos da Administración xeral e da Administración especial, en áreas como urbanismo, obras, servizos sociais ou parques e xardíns”.

A concelleira socialista insistiu en “as prazas están ofertadas, os servizos necesitan persoal e a veciñanza precisa un Concello que funcione”, polo que concluíu esixindo ao executivo municipal “planificación, xestión e responsabilidade, o Goberno de Goretti Sanmartín debe convocar xa os procesos pendentes e garantir o funcionamento dos servizos públicos”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

O Grupo Municipal Socialista reclama ao Goberno local que axilice os procesos selectivos e garanta a cobertura de prazas nos servizos municipais esenciais

O PSOE alerta de atrasos nas prazas do Servizo de Bombeiros de Santiago
Redacción
O grupo popular propón accións municipais para mellorar a calidade de vida das persoas afectadas por ELA e visibilizar as súas necesidades

O PP de Santiago pide medidas municipais de apoio ás persoas con ELA
Redacción
O Correlingua 2026 inicia en Santiago o seu percorrido por Galicia como principal actividade de promoción do uso do galego entre a infancia e a mocidade

Santiago acolle o inicio do Correlingua 2026 cun chamamento ao uso do galego entre a mocidade
Redacción
El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de 15 millones de euros para modernizar oficinas de empleo

Santiago contará con mejoras en la oficina de empleo Norte con fondos estatales
Agencias