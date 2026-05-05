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Santiago de Compostela

O Pino ofrecerá cursos gratuitos sobre inteligencia artificial y gestión de tierras con título universitario europeo

El Concello se suma al programa de microcredenciales de la USC con formación dirigida a personas de 25 a 64 años

Eladio Lois
Eladio Lois
05/05/2026 16:00
Casa consistorial de O Pino
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Archivo
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El Concello de O Pino se incorpora al programa de microcredenciales universitarias de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y ofrecerá durante el mes de mayo dos cursos formativos gratuitos centrados en el uso de la inteligencia artificial y la gestión de tierras.

La iniciativa, enmarcada en un convenio entre la USC y Agader, permitirá a las personas participantes obtener una titulación con validez en toda la Unión Europea, sin necesidad de contar con formación previa. 

Imagen del renovado campo del Sar tras la finalización de las obras

El campo del Sar reabre tras una inversión de 334.000 euros

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Formación práctica en IA y gestión del territorio

Los cursos se impartirán de forma presencial en el aula TIC de Arca y contarán con grupos reducidos de entre 10 y 12 alumnos. El primero de ellos, centrado en el uso de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, tendrá una duración de 10 horas repartidas en tres sesiones y abordará cuestiones como asistentes virtuales, generación de imágenes, privacidad o sesgos en el tratamiento de la información.

El segundo curso, titulado ‘Xestiona a túa terra’, se desarrollará en dos tardes con una duración total de 5 horas y permitirá conocer herramientas para la movilización y recuperación de tierras rústicas, así como trámites relacionados con el Catastro o el Registro de la Propiedad. 

Inscripción abierta hasta el 7 de mayo

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el jueves 7 de mayo en las oficinas municipales de Servicios Sociales o a través del teléfono habilitado por el Concello.

La formación es completamente gratuita y está dirigida a personas de entre 25 y 64 años, sin necesidad de estar empadronadas en el municipio. Además de las sesiones presenciales, el programa incluye tutorías online y culmina con la expedición de un título oficial por parte de la USC.

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Agencias