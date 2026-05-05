O Pino ofrecerá cursos gratuitos sobre inteligencia artificial y gestión de tierras con título universitario europeo
El Concello se suma al programa de microcredenciales de la USC con formación dirigida a personas de 25 a 64 años
El Concello de O Pino se incorpora al programa de microcredenciales universitarias de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y ofrecerá durante el mes de mayo dos cursos formativos gratuitos centrados en el uso de la inteligencia artificial y la gestión de tierras.
La iniciativa, enmarcada en un convenio entre la USC y Agader, permitirá a las personas participantes obtener una titulación con validez en toda la Unión Europea, sin necesidad de contar con formación previa.
Formación práctica en IA y gestión del territorio
Los cursos se impartirán de forma presencial en el aula TIC de Arca y contarán con grupos reducidos de entre 10 y 12 alumnos. El primero de ellos, centrado en el uso de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, tendrá una duración de 10 horas repartidas en tres sesiones y abordará cuestiones como asistentes virtuales, generación de imágenes, privacidad o sesgos en el tratamiento de la información.
El segundo curso, titulado ‘Xestiona a túa terra’, se desarrollará en dos tardes con una duración total de 5 horas y permitirá conocer herramientas para la movilización y recuperación de tierras rústicas, así como trámites relacionados con el Catastro o el Registro de la Propiedad.
Inscripción abierta hasta el 7 de mayo
Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el jueves 7 de mayo en las oficinas municipales de Servicios Sociales o a través del teléfono habilitado por el Concello.
La formación es completamente gratuita y está dirigida a personas de entre 25 y 64 años, sin necesidad de estar empadronadas en el municipio. Además de las sesiones presenciales, el programa incluye tutorías online y culmina con la expedición de un título oficial por parte de la USC.