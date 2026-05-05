Más de 40 chefs con Estrella Michelín se darán cita en Negreira por una buena causa

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles y el responsable de Casa Barqueiro, Rogelio Rial, presidieron la presentación de la nueva edición de 'Estrelas no Camiño' Eladio Lois

La gastronomía gallega volverá a situarse en el epicentro del mapa culinario nacional con una de esas citas que trascienden lo estrictamente gastronómico para convertirse en un relato colectivo de territorio, talento y compromiso. Casa Barqueiro, en Negreira, acogió este martes la presentación de una nueva edición de 'Estrelas no Camiño', un evento que el próximo 8 de junio reunirá a más de 40 chefs con Estrella Michelin en un mismo escenario.

La presentación corrió por cuenta del responsable de Casa Barqueiro, Rogelio Rial; el director xeral de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; y varios cocineros vinculados al evento como Manuel Costiña, del restaurante Retiro da Costiña (Santa Comba); Miguel González, del restaurante homónimo; y Fernando Pérez, de Finca Barqueiro. Todos ellos participaron en un acto que sirvió para poner en valor la dimensión colectiva del proyecto y recordar la importancia de colaborar con causas como la investigación de la enfermedad de Dent, que será protagonista este año.

La comida como atractivo turístico

Durante la presentación, el director xeral de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, destacó el valor del evento como reflejo de la identidad gastronómica gallega, señalando que “'Estrelas no Camiño' representa moi ben o que somos: unha terra con identidade, con produto, con talento e cunha maneira de entender a gastronomía profundamente ligada ao territorio e solidaria”.

Además, subrayó el peso del sector, recordando que “o turismo enogastronómico é un sector estratéxico para Galicia”, y vinculó la iniciativa con el Camino de Santiago, apuntando que “é unha oportunidade que debemos seguir cultivando” en relación con la llegada de peregrinos.

Comedor en la anterior edición de 'Estrelas no Camiño' Archivo

En esa misma línea, Rogelio Rial subrayó la evolución del evento y su consolidación como una cita de referencia, en la que confluyen profesionales de primer nivel, compromiso social y vinculación con el territorio. La implicación de chefs gallegos en la presentación reforzó esa idea de comunidad, en la que la gastronomía se entiende como un proyecto compartido.

Homenaje a Juan Mari Arzak

En esta duodécima edición, ‘Estrelas no Camiño’ rendirá homenaje al chef Juan Mari Arzak, padre de Elena Arzak y figura clave en el origen de esta iniciativa. Considerado uno de los grandes referentes de la gastronomía contemporánea tanto a nivel nacional como internacional, su estrecho vínculo con Galicia y su apoyo desde los primeros años resultaron determinantes para la consolidación del evento.

Tal y como explicó el responsable de Casa Barqueiro, Rogelio Rial, este reconocimiento responde a la necesidad de “dar las gracias y, sobre todo, de hacerlo en vida”, defendiendo que los homenajes deben realizarse precisamente cuando aún pueden ser compartidos con sus protagonistas.

Juan Mari Arzak será homenajeado en la duodécima edición de 'Estrelas no Camiño' Archivo

Solidaridad y compromiso en el Camino

La duodécima edición de ‘Estrelas no Camiño’ reunirá en Casa Barqueiro a más de 40 chefs con Estrella Michelin. Entre ellos figuran nombres destacados como Elena Arzak, los Hermanos Torres, Martín Berasategui, Jordi Cruz o Paco Roncero, en una convocatoria que volverá a situar a Negreira en el epicentro de la alta cocina.

Durante la presentación se reveló la participación de importantes chefs como Elena Arzak, los Hermanos Torres, Martín Berasategui, Jordi Cruz o Paco Roncero Eladio Lois

El evento mantiene, además, su vocación solidaria, destinando los fondos recaudados a la asociación Art for Dent, centrada en la enfermedad de Dent. Este componente social, unido al vínculo con el Camino de Santiago y al simbolismo de Casa Barqueiro —que celebra su 25 aniversario—, refuerza el carácter singular de una cita que combina gastronomía, territorio y compromiso.

Las entradas, con un precio de 150 euros, ya están disponibles a través de la web oficial www.estrelasnocamino.es. Se trata, así, de una oportunidad para asistir a un encuentro que, año tras año, convierte la cocina en un espacio de encuentro, proyección y solidaridad.