La empresa compostelana que usa matemáticas para diseñar fármacos en más de 70 países

Instalaciones de Mestrelab en Santiago Cedida

La empresa compostelana Mestrelab Research, especializada en el desarrollo de software científico para los sectores farmacéutico e industrial, se ha consolidado como un referente internacional al aplicar herramientas matemáticas avanzadas para mejorar el análisis de datos de laboratorio y facilitar el diseño de nuevos fármacos.

La compañía, con sede en Santiago de Compostela y presencia en más de 70 países, participará el próximo 22 de mayo en el XV Foro de Interacción Matemática Industria (Industry Day), que se celebrará en la Facultade de Matemáticas de la Universidade de Santiago de Compostela, en el Campus Vida.

De spin-off universitaria a referente global

Mestrelab nació hace dos décadas como una spin-off de la USC, impulsada por el químico y actual director científico Carlos Cobas, junto con el CEO Santiago Domínguez y el profesor Javier Sardina. Su origen está ligado a la investigación académica, cuando detectaron limitaciones en el tratamiento de datos de resonancia magnética nuclear, lo que dio lugar al desarrollo de un software capaz de procesarlos desde cualquier ubicación.

Desde entonces, la empresa ha ampliado sus capacidades hasta cubrir prácticamente todas las técnicas analíticas utilizadas en laboratorio, con soluciones que ya emplean grandes farmacéuticas como Pfizer, Moderna o Bayer, además de universidades y centros de investigación de todo el mundo.

Matemáticas, inteligencia artificial y colaboración científica

El uso de las matemáticas es clave en su actividad. Tal y como explica la directora del laboratorio de la compañía, Karen Vilela, el desarrollo de algoritmos permite interpretar mejor los datos experimentales y superar las limitaciones del equipamiento científico.

Karen Vilela, directora científica de Mestrelab Cedida

En esta línea, Mestrelab incorpora herramientas que van desde el análisis estadístico hasta la inteligencia artificial y redes neuronales, lo que facilita la automatización de procesos y el manejo de grandes volúmenes de datos en entornos industriales.

La empresa mantiene además una estrecha colaboración con investigadores del Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga), con sede también en Santiago, especialmente en proyectos con una fuerte componente estadística, como la determinación del número de experimentos necesarios para garantizar la fiabilidad de los resultados.