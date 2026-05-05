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Santiago de Compostela

La Ciudad de la Cultura retorna casi el doble de la inversión pública realizada en ella

Gaiás eleva su impacto hasta casi 24 millones y devuelve 1,7 euros por cada euro público invertido

Eladio Lois
Eladio Lois
05/05/2026 09:29
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La Ciudad de la Cultura de Galicia refuerza su peso como motor cultural y social tras alcanzar un valor de retorno a la sociedad de 23,92 millones de euros en 2024. Así lo recoge el tercer informe de contabilidad social aprobado este lunes por el Consello de la Xunta, que constata además un incremento respecto a 2022, cuando la cifra se situaba en 23,65 millones.

El análisis concluye que, por cada euro de inversión pública recibido, el complejo cultural del Gaiás genera 1,7 euros de valor para la sociedad, un indicador que, según la Xunta, confirma el uso eficiente de los recursos públicos. Esta metodología no solo mide la actividad económica directa, sino también traduce a valor monetario el impacto social, cultural, educativo o comunitario de la institución.

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Entre los factores que explican este crecimiento destacan iniciativas como los espacios de estudio e investigación de la Biblioteca de Galicia, la programación cultural gratuita o la oferta de ocio vinculada a los espacios naturales del recinto. Por primera vez, el valor de estas actividades directamente ligadas a la misión de la Ciudad de la Cultura supera los 10 millones de euros, lo que supone un aumento del 12,3% respecto al informe anterior.

El estudio también evalúa la contribución del complejo a los objetivos de desarrollo sostenible, destacando su impacto en ámbitos como el empleo, el desarrollo urbano y la reducción de desigualdades, así como su papel en la divulgación cultural y el apoyo al tejido artístico.

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