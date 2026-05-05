El PP exige al PSOE que aclare su postura sobre la estatua de Moncho Reboiras en Santiago

La estatua de Moncho Reboiras en Santiago Eladio Lois

El líder del Partido Popular en Santiago, Borja Verea, ha instado al portavoz del PSOE en el Concello a aclarar su posición sobre la instalación de una estatua dedicada a Moncho Reboiras en la ciudad. El dirigente popular enmarca esta petición en la polémica generada en torno a esta iniciativa, que, según asegura, está provocando un “crecente descontento” entre la ciudadanía.

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Verea sostiene que existe una “maioría tranquila e moderada” en Santiago que no comparte la colocación de esta figura en el espacio público, al considerar que se trata de una “simboloxía da UPG e do BNG no centro da cidade”. En esta línea, también cuestiona la vinculación de Moncho Reboiras con la capital gallega, asegurando que, tras un reto público lanzado hace tres semanas para justificar esa relación, “a día de hoxe non existe resposta”.

El dirigente popular va más allá y afirma que ese rechazo no se limita a su electorado, sino que incluiría también a votantes socialistas. Por ello, critica que la instalación de la estatua no responde únicamente a una decisión del BNG, sino que “saíu adiante co apoio expreso do Partido Socialista”.

Críticas a las declaraciones de Guinarte

En este contexto, Verea ha mostrado su sorpresa por las recientes declaraciones del portavoz socialista, Sindo Guinarte, quien defendió que este tipo de decisiones deben adoptarse con el máximo consenso y sin que ningún partido monopolice el espacio público.

El líder del PP asegura coincidir con ese planteamiento, pero reprocha a los socialistas que hayan actuado en sentido contrario. “Estou de acordo palabra por palabra co que din agora, pero fixeron exactamente o contrario”, afirmó.

Por último, Verea lanzó una pregunta directa al PSOE compostelano sobre su posicionamiento actual: “Está ou non está o PSOE de Santiago a favor desta estatua? Merece unha resposta ante a polémica suscitada. Porque non se pode dicir unha cousa e facer a contraria”.