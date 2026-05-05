El Hotel San Lorenzo abre una terraza exclusiva para eventos privados en una de las zonas más atractivas de Santiago

Exterior del hotel San Lorenzo Archivo

El Hotel San Lorenzo, uno de los establecimientos con mayor trayectoria en Santiago de Compostela tras más de cuarenta años de actividad, ha puesto en marcha una nueva terraza para eventos privados, con la que busca ampliar su oferta y reforzar su posicionamiento en el ámbito de las celebraciones y encuentros exclusivos.

El nuevo espacio está concebido bajo un modelo de uso completamente privado y personalizado, orientado a ofrecer experiencias a medida en un entorno cuidado y diferenciado dentro de la ciudad.

Terraza del Hotel San Lorenzo preparada para la celebración de un evento privado Archivo

Un espacio versátil en plena naturaleza urbana

La terraza, protagonista en esta nueva etapa del San Lorenzo, ha sido diseñada para acoger desde reuniones íntimas hasta celebraciones de mayor envergadura, con una capacidad flexible de entre 25 y 200 personas, lo que permite adaptarse a distintos formatos, desde eventos sociales hasta encuentros corporativos.

Uno de sus principales atractivos es su ubicación, en una zona especialmente valorada de Santiago, entre el Campus Sur, el Carme de Abaixo y la Robleda de San Lorenzo. Este enclave ofrece un entorno verde y tranquilo, poco habitual en espacios para eventos dentro del núcleo urbano, lo que refuerza su carácter singular.

A esta propuesta se suma el cuidado por la estética y la versatilidad del espacio, pensado tanto para celebraciones tradicionales como para iniciativas más contemporáneas. Todo ello, combinado con un servicio a la carta de una calidad a la altura de la reputación de la entidad.

Exclusividad y comodidad como señas de identidad

El modelo planteado por el Hotel San Lorenzo se basa en la exclusividad real del espacio, que no estará abierto al público general, lo que permite garantizar privacidad y un ambiente controlado en cada evento. Esta característica se presenta como uno de los principales elementos diferenciales dentro de la oferta compostelana.

Además, la proximidad al Campus Sur facilita el acceso y la logística de los encuentros, con opciones de aparcamiento cercanas que simplifican la asistencia de los invitados, un aspecto especialmente valorado en eventos de mayor tamaño.