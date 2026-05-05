El Corte Inglés de Santiago celebra las Letras Galegas con actividades escolares y un concierto de poesía

El Corte Inglés de Santiago

El Corte Inglés de Santiago de Compostela se suma un año más a la celebración del Día das Letras Galegas con una programación cultural que combina literatura y música, en esta edición dedicada a la escritora y periodista Begoña Caamaño.

Bajo el lema ‘Ler en galego é celebrar Galicia’, la iniciativa pone el foco en la lectura en lengua gallega como elemento de transmisión cultural y patrimonio compartido, con actividades dirigidas tanto al público escolar como al general.

Una actividad para jóvenes sobre Begoña Caamaño

La programación empieza este martes 5 de mayo con una actividad dirigida al público joven en el espacio Ámbito Cultural de El Corte Inglés, a las 10.30 horas, con la participación de alumnado de Bachillerato del IES Pontepedriña.

Begoña Caamaño Archivo

El encuentro estará conducido por el escritor y crítico literario Ramón Nicolás, que abordará la figura de la autora a partir de su obra sobre la infancia de Caamaño en Vigo. La sesión permitirá profundizar en sus primeros años vitales y literarios a través de una propuesta que combina memoria, biografía, historia y ficción.

Un recorrido musical por la poesía gallega

La programación continuará el miércoles 13 de mayo a las 18.30 horas en la librería del centro con el concierto ‘As miñas letras favoritas’, interpretado por alumnado de PLAY – Escola de Música, con sede en Santiago.

La propuesta ofrecerá un recorrido sonoro por la poesía gallega, en el que los textos literarios se transformarán en piezas musicales que dialogan con la palabra desde la creatividad contemporánea. El centro musical compostelano destaca por su modelo educativo basado en el desarrollo del talento y la exploración de distintos estilos.