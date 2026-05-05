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Santiago de Compostela

El Concello de Ames lanza una app para gestionar toda su oferta deportiva desde el móvil

La plataforma permitirá gestionar plazas en las escuelas municipales, pistas de tenis y pádel o accesos a piscinas

Eladio Lois
Eladio Lois
05/05/2026 11:39
Instalaciones deportivas municipales de Ames
Instalaciones deportivas municipales de Ames
Concello de Ames
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El Concello de Ames ha puesto en marcha la aplicación Deportes Concello de Ames, una nueva herramienta digital que permitirá a la ciudadanía gestionar desde el móvil la inscripción en actividades deportivas, la reserva de instalaciones y el acceso a servicios municipales.

La plataforma, que ya cuenta con versión online y estará disponible próximamente en Android e iOS, supone un nuevo paso en la digitalización de los servicios deportivos del municipio, ampliando las funcionalidades de herramientas anteriores. 

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Inscripciones, reservas y acceso a instalaciones

La aplicación permitirá a los usuarios inscribirse en las actividades de las Escuelas deportivas municipales, reservar pistas de tenis y pádel o tramitar los distintos tipos de carné para acceder a las piscinas descubiertas.

Además, incorpora nuevas funcionalidades como la gestión de accesos a recintos deportivos o incluso la activación de servicios como la iluminación, así como la posibilidad de realizar reservas para otras personas o autorizar a terceros a hacerlo en su nombre.

La concejala de Deportes, Susana Señorís, destacó que esta iniciativa permite “mellorar os servizos dixitais que ofrecemos á veciñanza amesá” y ampliar las opciones disponibles para los usuarios.

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Agencias