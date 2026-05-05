Detienen a un vecino de Bertamiráns acusado de múltiples robos con fuerza en supermercados de toda Galicia

Los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Negreira, que decretó su ingreso en prisión Guardia Civil

Un vecino de Bertamiráns ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de varios delitos de robo con fuerza en el marco de la denominada operación Market, una investigación que permitió esclarecer una serie de asaltos cometidos en distintos puntos de Galicia.

La actuación fue desarrollada por los Equipos Territoriales de Policía Judicial de Noia y Carballo, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de A Coruña. Junto al detenido de Bertamiráns, también fue arrestado otro varón vecino de Carballo.

La investigación se inició tras un robo con fuerza registrado en un supermercado de Santa Comba en agosto del pasado año. A partir de ese momento, los agentes detectaron otros hechos similares en diferentes localidades, todos ellos con un modus operandi común, lo que permitió vincularlos entre sí.

Robos planificados y uso de herramientas térmicas

Según la información facilitada por la Guardia Civil, los asaltos se realizaban en varias fases. En una primera jornada, los implicados llevaban a cabo tareas de vigilancia y planificación, incluyendo la inutilización de los sistemas de alarma. Posteriormente, accedían a los establecimientos de madrugada utilizando herramientas como lanzas térmicas o cortadores de plasma para forzar las cajas fuertes.

Los agentes lograron identificar a los presuntos autores y los sorprendieron cuando se disponían a cometer un nuevo robo en un supermercado de Arteixo, procediendo a su detención.

Tras el arresto, se practicaron registros en tres domicilios, uno de ellos en Bertamiráns, donde se localizaron herramientas, ropa utilizada en los robos, efectos sustraídos y dos vehículos supuestamente empleados en los asaltos, que fueron incautados.

Material incautado durante la operación de la Guardia Civil Guardia Civil

La operación permitió esclarecer robos en supermercados de localidades como Santa Comba, A Laracha, Ponteceso, Arteixo, Cerceda, Malpica de Bergantiños y el propio Bertamiráns, además de asaltos a dos tiendas de telefonía en Padrón y la capital amiense.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Negreira, que decretó su ingreso en prisión.