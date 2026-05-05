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Santiago de Compostela

CCOO y UGT convocan una concentración en Santiago ante la “crisis de la dependencia”

La protesta se celebrará este martes a las 11.00 horas frente a la sede de la Xunta en San Caetano

Redacción
05/05/2026 07:15
Manifestación de CCOO y UGT (archivo)
Manifestación de CCOO y UGT (archivo)
EFE
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Las federaciones de pensionistas de CCOO y UGT han convocado una concentración este martes 5 de mayo en Santiago de Compostela para denunciar lo que califican como una “crisis de la dependencia” en Galicia y exigir más recursos para el sistema.

La movilización, que tendrá lugar a las 11.00 horas frente a la sede de la Xunta en San Caetano, supone el inicio de la campaña estatal ‘A dependencia é un dereito’, con la que ambas organizaciones buscan implicar a la ciudadanía en la defensa de un modelo público de atención. 

Según señalan CCOO y UGT, la situación en Galicia es especialmente grave debido al bajo nivel de inversión pública y a lo que consideran un modelo de gestión “privatizador”. En este contexto, han solicitado una reunión con la conselleira de Política Social, Fabiola García, para abordar la situación y plantear posibles soluciones.

Entre sus principales reivindicaciones figuran el aumento de la financiación, la incorporación de más personal en todo el proceso asistencial, la reducción del copago, la creación de nuevas plazas en residencias públicas y la mejora del acceso a los servicios de dependencia.

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