Boqueixón invertirá más de 460.000 euros para mejorar la seguridad y la movilidad en Lestedo

Vista del núcleo de Lestedo, donde se ejecutarán las obras de mejora urbana Concello de Boqueixón

La Xunta de Galicia y el Concello de Boqueixón invertirán más de 460.000 euros en la mejora de los itinerarios peatonales y la humanización del núcleo de Lestedo, en una actuación que busca reforzar la seguridad viaria y la movilidad en esta zona del municipio.

El Consello da Xunta dio luz verde al acuerdo de colaboración que permitirá ejecutar estas obras, financiadas en un 70% por el Gobierno gallego, que aportará más de 322.000 euros, mientras que el Concello asumirá el 30% restante, algo más de 138.000 euros, además de redactar el proyecto y encargarse del mantenimiento posterior.

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Intervenciones en la rúa Castrelo y la avenida do Vinteseis

Las actuaciones se centrarán en dos puntos clave del núcleo: la rúa Castrelo y la avenida do Vinteseis. En la primera se renovarán las aceras y la calzada, y se construirá una senda peatonal de 120 metros, además de mejorar la señalización y la iluminación.

Por su parte, en la avenida do Vinteseis se reformarán las aceras existentes y se crearán otras nuevas vinculadas a una zona de aparcamiento, junto con la mejora del firme, la instalación de redes de pluviales y alumbrado, y la incorporación de mobiliario urbano y zonas verdes.

Un proyecto para integrar el entorno urbano

El alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, destacó que esta actuación permitirá “humanizar a entrada a Lestedo, mellorar a seguridade viaria e facilitarlle a mobilidade” tanto a los vecinos del núcleo como a las viviendas del entorno.

El proyecto se enmarca en el Plan Hurbe, un programa autonómico destinado a mejorar entornos urbanos, favorecer la accesibilidad y eliminar barreras arquitectónicas, con el objetivo de revitalizar el territorio y reforzar los servicios en el ámbito rural.