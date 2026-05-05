Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Boqueixón invertirá más de 460.000 euros para mejorar la seguridad y la movilidad en Lestedo

La Xunta financiará el 70% de una actuación que incluye nuevos itinerarios peatonales y renovación de calles

Eladio Lois
Eladio Lois
05/05/2026 17:11
Vista del núcleo de Lestedo, donde se ejecutarán las obras de mejora urbana
Vista del núcleo de Lestedo, donde se ejecutarán las obras de mejora urbana
Concello de Boqueixón
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La Xunta de Galicia y el Concello de Boqueixón invertirán más de 460.000 euros en la mejora de los itinerarios peatonales y la humanización del núcleo de Lestedo, en una actuación que busca reforzar la seguridad viaria y la movilidad en esta zona del municipio.

El Consello da Xunta dio luz verde al acuerdo de colaboración que permitirá ejecutar estas obras, financiadas en un 70% por el Gobierno gallego, que aportará más de 322.000 euros, mientras que el Concello asumirá el 30% restante, algo más de 138.000 euros, además de redactar el proyecto y encargarse del mantenimiento posterior. 

nstalaciones de la depuradora de O Pino

El Concello de O Pino anula la ordenanza del agua y devolverá lo cobrado de más desde enero

Más información

Intervenciones en la rúa Castrelo y la avenida do Vinteseis

Las actuaciones se centrarán en dos puntos clave del núcleo: la rúa Castrelo y la avenida do Vinteseis. En la primera se renovarán las aceras y la calzada, y se construirá una senda peatonal de 120 metros, además de mejorar la señalización y la iluminación.

Por su parte, en la avenida do Vinteseis se reformarán las aceras existentes y se crearán otras nuevas vinculadas a una zona de aparcamiento, junto con la mejora del firme, la instalación de redes de pluviales y alumbrado, y la incorporación de mobiliario urbano y zonas verdes. 

Un proyecto para integrar el entorno urbano

El alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, destacó que esta actuación permitirá “humanizar a entrada a Lestedo, mellorar a seguridade viaria e facilitarlle a mobilidade” tanto a los vecinos del núcleo como a las viviendas del entorno.

El proyecto se enmarca en el Plan Hurbe, un programa autonómico destinado a mejorar entornos urbanos, favorecer la accesibilidad y eliminar barreras arquitectónicas, con el objetivo de revitalizar el territorio y reforzar los servicios en el ámbito rural.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

O Grupo Municipal Socialista reclama ao Goberno local que axilice os procesos selectivos e garanta a cobertura de prazas nos servizos municipais esenciais

O PSOE alerta de atrasos nas prazas do Servizo de Bombeiros de Santiago
Redacción
O grupo popular propón accións municipais para mellorar a calidade de vida das persoas afectadas por ELA e visibilizar as súas necesidades

O PP de Santiago pide medidas municipais de apoio ás persoas con ELA
Redacción
O Correlingua 2026 inicia en Santiago o seu percorrido por Galicia como principal actividade de promoción do uso do galego entre a infancia e a mocidade

Santiago acolle o inicio do Correlingua 2026 cun chamamento ao uso do galego entre a mocidade
Redacción
El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de 15 millones de euros para modernizar oficinas de empleo

Santiago contará con mejoras en la oficina de empleo Norte con fondos estatales
Agencias