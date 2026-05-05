Así serán las Fiestas de la Ascensión 2026 en Santiago: programación completa por días y horarios

Santiago de Compostela ya calienta motores para una de sus citas más emblemáticas. La concelleira de Festas, Pilar Lueiro, presentó este martes en el Pazo de Raxoi el programa completo de las Festas da Ascensión 2026, que se celebrarán del 12 al 17 de mayo con una propuesta pensada para todos los públicos y que volverá a llenar de actividad las calles de la ciudad.

Las celebraciones arrancarán incluso antes, con las atracciones instaladas en la Alameda desde el 8 de mayo, donde permanecerán hasta el día 25, incluyendo tramos de horario sin ruido los días 8, 16 y 17 de mayo de 17.00 a 19.00 horas. Además, se mantendrá el Punto Lila en la Alameda entre el 13 y el 16 de mayo, con horario de 20.00 a 01.00 horas.

Martes 12 de mayo: arranque con Tanxugueiras

Las Festas da Ascensión comenzarán con el espectáculo ‘O cuarto x Tanxugueiras’, que servirá como cuenta atrás para la presentación de su nuevo disco. Tendrá lugar en el Obradoiro, en horario de 19.00 a 22.00 horas.

Miércoles 13: teatro, pop y verbena

El miércoles combinará distintas propuestas culturales. El Teatro Principal acogerá a las 20.00 horas la obra ‘Espiñas Rosas’ de ARTías Teatro, mientras que la praza da Quintana será escenario del Santiago 40 Pop a partir de las 21.00 horas, con artistas como Chiara Oliver, Ruslana o Marlon.

La jornada se cerrará con la actuación de la Orquestra América de Vigo a las 22.00 horas en la Alameda.

La Orquestra América de Vigo actuará en la Alameda durante la noche del miércoles Archivo

Jueves 14: el día grande de la Ascensión

El día grande de la Ascensión comenzará de 10.00 a 12.00 horas con la alborada de la A. C. Música e Baile Tradicional de Conxo, desde Conxo hasta la praza de Fonseca. A las 12.00 horas actuará la Banda Municipal de Música de Santiago junto a la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar en la praza da Quintana.

A las 12.30 horas saldrá la Comparsa de Cabezudos desde el Teatro Principal, con recorrido por rúa Nova, Praterías, Fonseca, O Franco, Toural, Caldeirería, Praza de Abastos, Cervantes, Santo Agostiño, Travesa, Casas Reais, Preguntoiro y Fonte Sequelo.

Comparsa de cabezudos | AEC

Durante la mañana se celebrará también la feira cabalar de la Ascensión en Amio, con entrega de dorsales a las 10.00 horas, pruebas de andadura galega, muestras morfológicas de caballos, entrega de premios a las 13.00 horas y un espectáculo ecuestre entre las 13.10 y las 14.00 horas.

Feria cabalar de Amio

Por la tarde, la ciudad se llenará de música con el programa de Folk na rúa, repartido por varias plazas del casco histórico. A las 20.30 horas, el Auditorio de Galicia acogerá la obra ‘Esencia’, con Juan Echanove y Joaquín Climent.

El plato fuerte llegará a las 21.00 horas en la praza da Quintana con el concierto de Mondra, mientras que la jornada se cerrará con la Orquestra Marbella en la Alameda a las 22.00 horas.

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Viernes 15: Composfest y tradición coral

De 10.00 a 12.00 horas tendrá lugar la alborada de la A. C. Devagariño, desde O Castiñeiriño hasta San Fiz de Solovio.

Por la tarde habrá actuaciones corales:

18.30 horas: Coro Voces de Compostela (Toural)

19.00 horas: Coro Asubío (Cantón do Toural)

19.30 horas: Coral Alegría de Compostela (Cervantes)

20.00 horas: Coro Santa Susana (Obradoiro)

20.30 horas: Obradoiro de voces Libredón (Correos)

21.00 horas: Coral Polifónica La Salle (Santa María Salomé)

A las 20.00 horas se celebrará el XLIX Torneo da Chave en la Alameda, junto a la Escola Infantil de Santa Susana.

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También a las 20.00 horas, el Bloco da Escola de Latexo Percusión recorrerá Alameda, Carreira do Conde y praza Roxa.

A las 22.00 horas actuará la Orquestra La Oca en la Alameda.

Sábado 16: mayores, motor y música

De 10.00 a 12.00 horas, alborada de la A. C. Xirandaina desde Fontiñas hasta la praza da Inmaculada.

De 9.00 a 19.00 horas se celebrará el Campionato Galego de Espada en Pontepedriña y de 11.00 a 20.00 horas el FastLife ExpoMotor en Área Central.

La Festa para as persoas maiores tendrá lugar en Amio, con comida a las 14.00 horas y actuación del Grupo Mar Dávila.

Las escuelas de baile tradicional actuarán en:

Santo Agostiño (12.00, 12.45 y 18.45 horas)

Cervantes (12.00, 12.45 y 18.00 horas)

Toural (12.00, 12.45 y 18.00 horas)

Obradoiro (12.00, 12.45 y 18.45 horas)

Quintana (13.30 horas actuación conjunta)

A las 17.00 horas continuará el Torneo da Chave en la Alameda.

A las 20.00 horas habrá encuentro coral en el Teatro Principal con varias agrupaciones.

Desde las 20.00 horas se desarrollarán los cantos de taberna en distintos locales del casco histórico.

A las 22.00 horas, concierto de Alba Reche en la praza da Quintana y actuación de la Orquestra Atenas en la Alameda.

Alba Reche actuará en la Quintana Archivo

Domingo 17 de mayo: deporte y cierre de fiestas

La jornada comenzará con la alborada de la A. C. Armadanzas de 10.00 a 12.00 horas.

Entre las 9.00 y las 14.00 horas se celebrará la XXV Carreira da Ascensión, con salida y meta en la avenida de Xoán Carlos I.

De 11.00 a 17.00 horas continuará el FastLife ExpoMotor en Área Central.

FastLife ExpoMotor en Área Central Archivo

A las 12.00 horas, la Banda Municipal ofrecerá el concierto ‘A voz das Letras Galegas’ en San Martiño Pinario.

A las 19.00 horas, Latexo Percusión recorrerá Praterías, rúa do Vilar, Toural, Orfas, Preguntoiro y Cervantes.

El cierre llegará a las 20.00 horas en la praza da Quintana con el espectáculo ‘Circes e Morganas. Celebrando a Begoña Caamaño’.