Terras de Santiago impulsa el turismo local con jornadas para conectar empresas, hostelería y productores

Mesa redonda con profesionales del sector durante el encuentro sobre gastronomía local Cedida

El Xeodestino Terras de Santiago ha puesto en marcha un ciclo de jornadas de dinamización turística dirigidas a profesionales del sector con el objetivo de reforzar la colaboración entre empresas, hostelería y productores del territorio. La iniciativa, enmarcada en el Plan de Sostibilidade Turística en Destino, arrancó en Ames y se desarrollará durante el mes de mayo en distintos municipios del entorno compostelano.

La presidenta del Xeodestino Terras de Santiago, Guarina Rey, explicó que estos encuentros buscan compartir conocimiento, generar conexiones e impulsar nuevas oportunidades, abordando cuestiones clave como la gastronomía de proximidad, el turismo de naturaleza y el enoturismo mediante conferencias, mesas redondas y espacios de networking.

Gastronomía de proximidad y conexión con el territorio

La primera jornada se celebró el 30 de abril en el Pazo da Peregrina, en Ames, con la participación de una treintena de representantes de pequeñas empresas de los once municipios que integran el xeodestino, entre ellos Ames, Boqueixón, Teo o Padrón.

El encuentro puso el foco en reforzar la relación entre el sector primario y el de servicios, apostando por modelos basados en la proximidad, la autenticidad y la sostenibilidad. Durante la sesión se destacó el valor de los productos de kilómetro cero y su capacidad para generar valor añadido en la restauración, así como su papel en la fijación de población en el rural.

Próximas citas en Teo y Vedra

El ciclo continuará el 13 de mayo en el Hotel Congreso de Teo con una jornada centrada en el turismo de naturaleza y deportivo, en la que se analizará la gestión de espacios naturales y su aprovechamiento turístico.

La última sesión tendrá lugar el 27 de mayo en el Pazo de Vista Alegre, en Vedra, y estará dedicada al enoturismo, con especial atención al potencial de la subzona Ribeira do Ulla dentro de la Denominación de Origen Rías Baixas y a los retos de sostenibilidad y relevo generacional en el sector.