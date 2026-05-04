Paula Carballeira presenta en Santiago su nuevo libro, ‘O transgredir das ondas’

Paula Carballeira presentará ‘O transgredir das ondas’ en la Casa do Taberneiro de Santiago Archivo

La agenda cultural de Santiago de Compostela sumará una nueva cita literaria el próximo viernes 8 de mayo, cuando la Casa do Taberneiro acoja la presentación del libro ‘O transgredir das ondas’, la nueva obra de Paula Carballeira.

El acto comenzará a las 19.00 horas y reunirá a la autora con el público compostelano en un encuentro en el que estará acompañada por la actriz Mónica Camaño y el actor Xosé Barato, dos nombres destacados de la escena gallega.