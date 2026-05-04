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Santiago de Compostela

Paula Carballeira presenta en Santiago su nuevo libro, ‘O transgredir das ondas’

La autora estará acompañada en Compostela por la actriz Mónica Camaño y el actor Xosé Barato en un acto abierto al público

Eladio Lois
Eladio Lois
04/05/2026 07:45
Paula Carballeira presentará ‘O transgredir das ondas’ en la Casa do Taberneiro de Santiago
Paula Carballeira presentará ‘O transgredir das ondas’ en la Casa do Taberneiro de Santiago
Archivo
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La agenda cultural de Santiago de Compostela sumará una nueva cita literaria el próximo viernes 8 de mayo, cuando la Casa do Taberneiro acoja la presentación del libro ‘O transgredir das ondas’, la nueva obra de Paula Carballeira.

El acto comenzará a las 19.00 horas y reunirá a la autora con el público compostelano en un encuentro en el que estará acompañada por la actriz Mónica Camaño y el actor Xosé Barato, dos nombres destacados de la escena gallega. 

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