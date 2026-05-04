O IES de Sar reclama máis profesorado ante o aumento do alumnado e a falta de recursos
O BNG pide á Xunta unha avaliación do centro e a creación de novas prazas de orientación e especialistas para garantir unha atención educativa axeitada
A comunidade educativa do IES de Sar, en Santiago de Compostela, leva tempo reclamando máis recursos e profesorado ante o importante incremento de alumnado que se produciu nese centro ao longo dos últimos anos. Por iso, o Grupo Parlamentar do BNG presenta, a través das deputadas Saleta Chao Rivas e Cristina Fernández Davila, unha proposición na que instan á Xunta de Galiza a realizar unha avaliación da situación do IES de Sar para dotar este centro do profesorado suficiente, incluíndo unha nova praza de orientación, para atender as necesidades do alumnado e garantir unha atención educativa de calidade. Asemade, pídese reforzar as figuras de profesorado especialista en pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe para garantir unha atención con dedicación horaria suficiente ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo.
Nun escrito remitido pola ANPA á Consellería de Educación, describen como pasaron de 272 a 485 estudantes nos últimos cursos que, ante a falta dunha dotación proporcional de profesorado e recursos, afecta o funcionamento do centro e a atención educativa ao alumnado.
A comunidade educativa do IES de Sar denuncia que teñen unha ratio elevada de alumnado cunha parte significativa con necesidades específicas de apoio educativo para o que precisa máis profesorado, máis profesorado especialista en pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe, e unha nova praza de orientación educativa. Nas súas peticións solicitan unha resposta inmediata por parte da Xunta de Galiza ante unha situación que consideran “grave e insostíbel”.
A comunidade educativa leva meses mobilizándose e remitindo comunicacións á Consellería de Educación sen que se atendan as súas peticións. Ante esta situación, é preciso que a Consellería de Educación actúe e poña a disposición do centro os recursos necesarios para garantir unha atención educativa de calidade nese centro, tamén reforzando as figuras de profesorado especialista para blindar o dereito á educación do alumnado máis vulnerable.