Más de 8.000 personas visitan en solo un mes la exposición ‘A alma de Compostela’ en Santiago

La Casa do Cabido supera los 8.000 visitantes con la exposición ‘A alma de Compostela’ Consorcio de Santiago

La exposición ‘A alma de Compostela: un percorrido en acuarela e fotografía’, instalada en la Casa do Cabido de Santiago de Compostela, ha superado los 8.000 visitantes en su primer mes abierta al público, según informó este miércoles el Consorcio de Santiago.

La muestra reúne una selección de obras del colectivo artístico LUCET y plantea una interpretación visual de la ciudad a través de distintas técnicas como la acuarela, la fotografía, el pastel y el óleo.

Una mirada artística sobre la ciudad

El colectivo LUCET está formado por Rosario Puente Vázquez, María José Puente Vázquez, Melania Gómez Barral, Ana Cancela Muras, Julia San Martín del Barrio, María del Carmen Valverde, Francisco Hervella Rodríguez, Dolores Mato Gómez y el fotógrafo Salvador Galbán Dios. La diversidad de estilos y trayectorias configura una visión plural de Santiago desde diferentes sensibilidades creativas.

La exposición se articula en torno a tres grandes ejes: los espacios naturales y periféricos, el tejido urbano histórico y contemporáneo, y la presencia humana como elemento central del paisaje urbano. Con ello, la propuesta busca mostrar una ciudad compleja, marcada por la superposición de tiempos, usos y significados.

La muestra reúne obras del colectivo LUCET inspiradas en Santiago de Compostela Consorcio de Santiago

Visitas gratuitas en la Casa do Cabido

La muestra invita a redescubrir Compostela desde una óptica pausada y sensible, alejada de la visión puramente turística o documental, poniendo el foco en su identidad cultural y en la vida cotidiana de sus espacios.

La entrada es gratuita y puede visitarse de martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que los domingos abre de 11.00 a 14.00 horas.