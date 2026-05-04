Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Más de 8.000 personas visitan en solo un mes la exposición ‘A alma de Compostela’ en Santiago

La propuesta del colectivo LUCET ofrece una mirada artística sobre Compostela a través de acuarela, fotografía, óleo y pastel

Eladio Lois
Eladio Lois
04/05/2026 10:20
La Casa do Cabido supera los 8.000 visitantes con la exposición ‘A alma de Compostela’
La Casa do Cabido supera los 8.000 visitantes con la exposición ‘A alma de Compostela’
Consorcio de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La exposición ‘A alma de Compostela: un percorrido en acuarela e fotografía’, instalada en la Casa do Cabido de Santiago de Compostela, ha superado los 8.000 visitantes en su primer mes abierta al público, según informó este miércoles el Consorcio de Santiago.

La muestra reúne una selección de obras del colectivo artístico LUCET y plantea una interpretación visual de la ciudad a través de distintas técnicas como la acuarela, la fotografía, el pastel y el óleo. 

Una mirada artística sobre la ciudad

El colectivo LUCET está formado por Rosario Puente Vázquez, María José Puente Vázquez, Melania Gómez Barral, Ana Cancela Muras, Julia San Martín del Barrio, María del Carmen Valverde, Francisco Hervella Rodríguez, Dolores Mato Gómez y el fotógrafo Salvador Galbán Dios. La diversidad de estilos y trayectorias configura una visión plural de Santiago desde diferentes sensibilidades creativas.

La exposición se articula en torno a tres grandes ejes: los espacios naturales y periféricos, el tejido urbano histórico y contemporáneo, y la presencia humana como elemento central del paisaje urbano. Con ello, la propuesta busca mostrar una ciudad compleja, marcada por la superposición de tiempos, usos y significados. 

La muestra reúne obras del colectivo LUCET inspiradas en Santiago de Compostela
La muestra reúne obras del colectivo LUCET inspiradas en Santiago de Compostela
Consorcio de Santiago

Visitas gratuitas en la Casa do Cabido

La muestra invita a redescubrir Compostela desde una óptica pausada y sensible, alejada de la visión puramente turística o documental, poniendo el foco en su identidad cultural y en la vida cotidiana de sus espacios.

La entrada es gratuita y puede visitarse de martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que los domingos abre de 11.00 a 14.00 horas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Manifestación de CCOO y UGT (archivo)

CCOO y UGT convocan una concentración en Santiago ante la “crisis de la dependencia”
Redacción
Instalaciones de Mestrelab en Santiago

La empresa compostelana que usa matemáticas para diseñar fármacos en más de 70 países
Eladio González Lois
Aficionados del Obradoiro siguiendo un partido en la plaza Roja

Santiago instalará una pantalla gigante en la plaza Roja para seguir el partido decisivo del Obradoiro
Eladio González Lois
El Corte Inglés Santiago

El Corte Inglés de Santiago celebra las Letras Galegas con actividades escolares y un concierto de poesía
Eladio González Lois