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Santiago de Compostela

Más de 100 alumnos de Santiago participarán en el proyecto inclusivo de Afundación ‘Todas e todos contamos’

El CPR Plurilingüe San José de Cluny recibirá el próximo 5 de mayo varios talleres dirigidos a alumnado de Infantil y Primaria

Eladio Lois
Eladio Lois
04/05/2026 06:24
El colegio San José de Cluny acogerá en Santiago una nueva jornada de ‘Todas e todos contamos’
El colegio San José de Cluny acogerá en Santiago una nueva jornada de ‘Todas e todos contamos’
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Afundación, la Obra Social de ABANCA, desarrollará el próximo martes 5 de mayo en Santiago de Compostela una nueva jornada de su proyecto inclusivo ‘Todas e todos contamos’, una iniciativa educativa que promueve valores como la empatía, el respeto, la autoestima o la aceptación de la diferencia en los centros escolares.

La actividad tendrá lugar en el CPR Plurilingüe San José de Cluny, donde participarán más de 100 estudiantes de Educación Infantil y de 1.º y 2.º de Primaria en distintas propuestas impartidas por personas con discapacidad pertenecientes a la Fundación Igualarte. 

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Teatro participativo y conciencia ambiental

La programación comenzará a las 10.00 horas con la representación de ‘As tarefas do fogar entre todas e todos’, una obra participativa con tono humorístico centrada en la igualdad de género y el reparto de tareas domésticas.

Posteriormente, a las 11.15 horas, se celebrará el cuentacuentos ‘A serea no océano’, una propuesta teatralizada sobre la belleza del mar y la necesidad de cuidar los océanos frente a la contaminación. La actividad incluirá elementos sensoriales como canciones, sonidos, pompas y juegos de sombras con figuras de animales marinos. 

Más de 5.300 escolares en Galicia

El programa ‘Todas e todos contamos’ continuará durante este tercer trimestre del curso 2025-2026 en distintos puntos de Galicia, con una previsión de participación de más de 5.300 escolares de 51 centros educativos de las cuatro provincias.

Según explican sus impulsores, la iniciativa busca poner en valor la diversidad como elemento de enriquecimiento social y personal, además de favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad, que asumen un papel activo como monitores y dinamizadores en las actividades.

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