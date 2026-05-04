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Santiago de Compostela

Lugo quedará conectada con Santiago por autovía en junio tras finalizar la A-54

El Gobierno prevé reducir el tiempo de viaje a unos 50 minutos con la apertura del último tramo pendiente

Agencias
04/05/2026 16:42
Catedral de Santiago
Catedral de Santiago
Concello de Santiago
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El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha anunciado que Lugo quedará plenamente comunicada por carretera con la capital gallega el próximo mes de junio, gracias a la finalización del último tramo de la autovía A-54.

Blanco ha realizado estas declaraciones durante una visita a las obras de la estación Intermodal de Lugo, donde ha puesto en valor el estado avanzado de esta infraestructura viaria. Según ha explicado, el tramo pendiente está próximo a concluir, lo que permitirá reducir el tiempo de viaje entre Lugo y Santiago a apenas 50 minutos.

A intervención en San Martiño de Aríns completa a actuación integral nunha vía de máis de dous quilómetros cun investimento total próximo aos 700.000 euros

Santiago inviste máis de 322.000 euros na mellora da rúa de San Martiño de Aríns

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"Estamos cumpliendo también en esta infraestructura clave, que lleva décadas siendo una demanda de la ciudadanía", ha subrayado el delegado, quien ha destacado la importancia de esta conexión para mejorar la movilidad y reforzar la vertebración territorial de Galicia.

La puesta en servicio completa de la A-54 supondrá, según incidió, un avance significativo en las comunicaciones de Lugo, facilitando los desplazamientos tanto de particulares como de actividad económica y consolidando una conexión directa y rápida con Santiago de Compostela.

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