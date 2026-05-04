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Santiago de Compostela

La esgrima picheleira triunfa de nuevo: el Compos se corona en categorías cadete y junior

La tiradora compostelana conquista los títulos cadete y junior y suma su tercer campeonato tras el infantil logrado hace semanas

Eladio Lois
Eladio Lois
04/05/2026 16:32
Carolina Mourelle y Elia Requeijo posan con sus medallas tras los campeonatos gallegos
Carolina Mourelle y Elia Requeijo posan con sus medallas tras los campeonatos gallegos
Compostela Esgrima
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La esgrima compostelana vivió un fin de semana brillante con el protagonismo de Carolina Mourelle, que logró una histórica triple corona gallega al proclamarse campeona cadete y junior, sumando ambos títulos al campeonato infantil conseguido semanas atrás. Su actuación encabezó un balance de nueve medallas para el Club Compostela en las competiciones celebradas en Vigo y A Coruña.

El conjunto compostelano firmó una jornada especialmente destacada al combinar resultados en el Campeonato Galego de Veteranos, disputado en A Coruña, y en los Campeonatos Galegos Cadete y Junior, celebrados en Vigo, consolidando su peso en distintas categorías. 

Dominio de Mourelle y doble podio para el Compos en Vigo

En la competición cadete femenina, Carolina Mourelle se mostró intratable y se hizo con el oro y el título gallego tras imponerse en la final por 15-8 a la favorita Vera Pereiro. En la misma categoría, su compañera Elia Requeijo firmó una gran actuación y se colgó el bronce, tras alcanzar las semifinales.

El dominio de Mourelle se repitió en la categoría junior, donde volvió a proclamarse campeona gallega al superar por 15-9 a Stefany López. El podio se completó con otras dos tiradoras del Compostela: Elia Requeijo, que logró su segundo bronce del día, y Natalia Díez, también bronce tras caer por un ajustado 14-15 en semifinales.

En categoría masculina, los mejores resultados del club llegaron con Ramón Rey, sexto en junior, y Simón Lago, octavo en cadete, en unas pruebas dominadas por tiradores de otros clubes gallegos. 

Cuatro medallas en veteranos y próxima cita en Santiago

En paralelo, el Campeonato Galego de Veteranos disputado en A Coruña dejó otras cuatro medallas para el Compostela. Ana Carrillo Val y Araceli Bugallo lograron dos bronces en espada femenina, mientras que Abraham Castro se proclamó subcampeón con la plata en categoría masculina y Francisco Iglesias sumó un nuevo bronce.

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