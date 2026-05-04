La esgrima picheleira triunfa de nuevo: el Compos se corona en categorías cadete y junior

Carolina Mourelle y Elia Requeijo posan con sus medallas tras los campeonatos gallegos Compostela Esgrima

La esgrima compostelana vivió un fin de semana brillante con el protagonismo de Carolina Mourelle, que logró una histórica triple corona gallega al proclamarse campeona cadete y junior, sumando ambos títulos al campeonato infantil conseguido semanas atrás. Su actuación encabezó un balance de nueve medallas para el Club Compostela en las competiciones celebradas en Vigo y A Coruña.

El conjunto compostelano firmó una jornada especialmente destacada al combinar resultados en el Campeonato Galego de Veteranos, disputado en A Coruña, y en los Campeonatos Galegos Cadete y Junior, celebrados en Vigo, consolidando su peso en distintas categorías.

Dominio de Mourelle y doble podio para el Compos en Vigo

En la competición cadete femenina, Carolina Mourelle se mostró intratable y se hizo con el oro y el título gallego tras imponerse en la final por 15-8 a la favorita Vera Pereiro. En la misma categoría, su compañera Elia Requeijo firmó una gran actuación y se colgó el bronce, tras alcanzar las semifinales.

El dominio de Mourelle se repitió en la categoría junior, donde volvió a proclamarse campeona gallega al superar por 15-9 a Stefany López. El podio se completó con otras dos tiradoras del Compostela: Elia Requeijo, que logró su segundo bronce del día, y Natalia Díez, también bronce tras caer por un ajustado 14-15 en semifinales.

En categoría masculina, los mejores resultados del club llegaron con Ramón Rey, sexto en junior, y Simón Lago, octavo en cadete, en unas pruebas dominadas por tiradores de otros clubes gallegos.

Cuatro medallas en veteranos y próxima cita en Santiago

En paralelo, el Campeonato Galego de Veteranos disputado en A Coruña dejó otras cuatro medallas para el Compostela. Ana Carrillo Val y Araceli Bugallo lograron dos bronces en espada femenina, mientras que Abraham Castro se proclamó subcampeón con la plata en categoría masculina y Francisco Iglesias sumó un nuevo bronce.