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Santiago de Compostela

HM Hospitales renueva su colaboración con la SD Compostela

El grupo sanitario continuará como patrocinador oficial del club y prestando asistencia médica a jugadores y cuerpo técnico

Eladio Lois
Eladio Lois
04/05/2026 06:19
HM Hospitales y la SD Compostela renovaron en Santiago su acuerdo de colaboración
HM Hospitales y la SD Compostela renovaron en Santiago su acuerdo de colaboración
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HM Hospitales ha renovado una temporada más su convenio de colaboración con la SD Compostela, consolidando una alianza que alcanza ya doce campañas consecutivas. El acuerdo incluye tanto el patrocinio oficial del club santiagués como la atención sanitaria a los jugadores y al cuerpo técnico.

La renovación se formalizó este miércoles en Santiago en un encuentro entre la directora médica de HM Hospitales en la ciudad, la doctora Gema Castiñeiras, y el gerente de la entidad blanquiazul, Miguel Fernández. Durante la reunión, ambas partes repasaron la trayectoria compartida desde hace más de una década. 

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Compromiso con el deporte compostelano

Desde HM Hospitales destacaron la importancia del deporte como herramienta de salud y prevención. La doctora Gema Castiñeiras señaló que este tipo de acuerdos permiten unir deporte y salud a través de referentes para niños y jóvenes del entorno compostelano.

Por su parte, Miguel Fernández subrayó que para la SD Compostela contar con el respaldo de un grupo sanitario de referencia supone “un motivo de orgullo y de tranquilidad”, al considerar que los futbolistas reciben una atención médica de primer nivel cuando sufren lesiones. 

También con el Monbus Obradoiro

Este convenio se suma al que HM Hospitales mantiene también con el Monbus Obradoiro, lo que refuerza la presencia del grupo sanitario junto a los principales clubes de Santiago tanto en fútbol como en baloncesto. La entidad seguirá encargándose de reconocimientos médicos y cobertura sanitaria de jugadores, jugadoras y cuerpos técnicos.

HM Hospitales cuenta actualmente con 50 centros asistenciales en España, entre hospitales, policlínicos y centros especializados, y mantiene una estrategia centrada en la asistencia, la innovación tecnológica y la investigación médica.

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