El PP critica el aumento de multas en Santiago y pide revisar el modelo de movilidad

El líder del PP cuestionó el incremento de sanciones y defendió un cambio en la política de movilidad Archivo

El líder del PP local de Santiago, Borja Verea, ha reclamado una "reflexión seria" sobre el modelo de movilidad tras el "incremento de multas" en la ciudad. "Gobernar no consiste en castigar más, sino en prevenir mejor", ha subrayado.

Tal y como ha trasladado el PP en una nota de prensa, Verea ha alertado en rueda de prensa de un "cambio preocupante hacia un modelo basado en la sanción" y ha apuntado a que las cuentas municipales para 2026 recogen un "incremento muy importante de los ingresos por multas, sin justificar".

A esto, ha ampliado, se suman las "quejas crecientes" de vecinos y profesionales. "Estamos viendo como se incrementa la presión en todo lo que tiene que ver con sanciones y multas, especialmente en los entornos de los colegios, en padres, profesionales y hosteleros, que están sufriendo una presión que antes no existía", ha advertido.

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En este sentido, el popular ha destacado que, según el último dato conocido, a lo largo de 2025 "las multas se incrementaron en un 16%". Una evolución que, ha remarcado, "afecta a la vida cotidiana de miles de vecinos y genera una sensación creciente de afán recaudatorio".

"Defendemos la seguridad viaria, proteger a los peatones, a los mayores, a las familiar y conductores, y reducir la velocidad en zonas sensibles, pero también defendemos el sentido común", ha enfatizado.

Borja Verea ha hecho especial referencia a los radares de Conxo, sobre los que aseguró que existen "dudas más que razonables sobre su carácter recaudatorio". Al respecto, ha afeado que "lo fácil es poner radares y recaudar más y más a través de multas sin explicar el porque ni el objetivo".

En contraposición, ha asegurado que en un gobierno del PP, los radares "serían evaluados trimestralmente, con transparencia sobre sus resultados", revisando su necesidad y localización.

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Finalmente, ha concluido defendiendo un Santiago en el que moverse "no sea una carrera de obstáculos", sino una ciudad en la que el Gobierno "ayude más y castigue menos".

Estatua de Moncho Reboiras

Entre otros asunto, el líder del PP local ha pedido al portavoz del PSOE, Sindo Guinarte, que aclare su posición sobre la estatua de Moncho Reboiras, y ha alertado del "creciente descontento" que está generando en la ciudad.

"Estoy convencido de que existe una mayoría tranquila y moderada en Santiago que no comparte la colocación de esta simbología de la UPG y del BNG en el centro de la ciudad", ha afirmado, insistiendo en que "no existe ninguna relación de Moncho Reboiras con Santiago".

En este sentido, ha señalado que esa mayoría social "incluye a muchos votantes socialistas" y ha criticado que la instalación de la estatua "no fue solo una decisión del BNG, sino que salió adelante con el apoyo del Partido Socialista".

Sin embargo, Borja Verea ha mostrado su sorpresa ante las declaraciones del concejal socialista, en las que defendía que "este tipo de cuestiones deben realizarse con el máximo consenso posible y ningún partido debe monopolizar el espacio público".

"¿Está o no está el PSOE de Santiago a favor de esta estatua? Merece una respuesta ante la polémica suscitada. Porque no se puede decir una cosa y hacer la contraria", ha concluido.