Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Concello de O Pino anula la ordenanza del agua y devolverá lo cobrado de más desde enero

El gobierno local detecta errores en los recibos y asume durante un año el coste de la depuradora para recalcular las tarifas

Eladio Lois
Eladio Lois
04/05/2026 11:23
nstalaciones de la depuradora de O Pino
Instalaciones de la depuradora de O Pino
Concello de O Pino
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Concello de O Pino ha decidido suspender la ordenanza que regulaba las tarifas del agua, saneamiento y alcantarillado tras comprobar que el estudio económico en el que se basaba no se ajustaba a los costes reales del servicio. La medida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, por lo que el exceso cobrado en el primer recibo del año será compensado en los próximos trimestres.

El alcalde de O Pino, Manuel Taboada, explicó que los cálculos iniciales se realizaron cuando la depuradora de Arca apenas llevaba un mes en funcionamiento, lo que provocó una estimación de gastos muy por encima del coste real

Participantes en el XXXIII Encontro de Maiores durante la jornada celebrada en el pabellón del Forte

Casi 300 mayores se reúnen en una jornada de convivencia con misa, comida y música

Más información

Compensaciones y posibles recibos a cero

El Concello compensará automáticamente las cantidades cobradas de más en los próximos recibos. Según detalló el regidor, esta situación podría dar lugar a que algunas familias no tengan que pagar nada durante varios trimestres, hasta equilibrar el importe abonado en exceso en el recibo pasado a cobro en abril.

Además, el gobierno local detectó errores en la facturación de algunos vecinos, a los que se les aplicó la tasa de saneamiento pese a no estar conectados a la depuradora, como en zonas de Santiso (Castrofeito), Castelo o San Sadurniño (Cebreiro). 

Nueva ordenanza y asunción de costes

El Concello aprobará ahora una nueva ordenanza centrada exclusivamente en el abastecimiento de agua potable, con la intención de mantener precios similares a los actuales y favorecer a los pequeños consumidores domésticos.

En paralelo, el consistorio asumirá durante un año el coste de funcionamiento de la depuradora de Arca con el objetivo de obtener datos reales que permitan fijar una tarifa de saneamiento ajustada. La nueva ordenanza que incluya este servicio se aprobará una vez completado ese periodo de análisis.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Manifestación de CCOO y UGT (archivo)

CCOO y UGT convocan una concentración en Santiago ante la “crisis de la dependencia”
Redacción
Instalaciones de Mestrelab en Santiago

La empresa compostelana que usa matemáticas para diseñar fármacos en más de 70 países
Eladio González Lois
Aficionados del Obradoiro siguiendo un partido en la plaza Roja

Santiago instalará una pantalla gigante en la plaza Roja para seguir el partido decisivo del Obradoiro
Eladio González Lois
El Corte Inglés Santiago

El Corte Inglés de Santiago celebra las Letras Galegas con actividades escolares y un concierto de poesía
Eladio González Lois