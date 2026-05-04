El Concello de O Pino anula la ordenanza del agua y devolverá lo cobrado de más desde enero

Instalaciones de la depuradora de O Pino Concello de O Pino

El Concello de O Pino ha decidido suspender la ordenanza que regulaba las tarifas del agua, saneamiento y alcantarillado tras comprobar que el estudio económico en el que se basaba no se ajustaba a los costes reales del servicio. La medida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, por lo que el exceso cobrado en el primer recibo del año será compensado en los próximos trimestres.

El alcalde de O Pino, Manuel Taboada, explicó que los cálculos iniciales se realizaron cuando la depuradora de Arca apenas llevaba un mes en funcionamiento, lo que provocó una estimación de gastos muy por encima del coste real.

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Compensaciones y posibles recibos a cero

El Concello compensará automáticamente las cantidades cobradas de más en los próximos recibos. Según detalló el regidor, esta situación podría dar lugar a que algunas familias no tengan que pagar nada durante varios trimestres, hasta equilibrar el importe abonado en exceso en el recibo pasado a cobro en abril.

Además, el gobierno local detectó errores en la facturación de algunos vecinos, a los que se les aplicó la tasa de saneamiento pese a no estar conectados a la depuradora, como en zonas de Santiso (Castrofeito), Castelo o San Sadurniño (Cebreiro).

Nueva ordenanza y asunción de costes

El Concello aprobará ahora una nueva ordenanza centrada exclusivamente en el abastecimiento de agua potable, con la intención de mantener precios similares a los actuales y favorecer a los pequeños consumidores domésticos.

En paralelo, el consistorio asumirá durante un año el coste de funcionamiento de la depuradora de Arca con el objetivo de obtener datos reales que permitan fijar una tarifa de saneamiento ajustada. La nueva ordenanza que incluya este servicio se aprobará una vez completado ese periodo de análisis.