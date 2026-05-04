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Santiago de Compostela

El campo del Sar reabre tras una inversión de 334.000 euros

Las obras modernizan una instalación con más de dos décadas de uso y mejoran vestuarios con un espacio para jugadoras

Eladio Lois
Eladio Lois
04/05/2026 14:20
Imagen del renovado campo del Sar tras la finalización de las obras
Imagen del renovado campo del Sar tras la finalización de las obras
Concello de Padrón
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El Concello de Padrón ha inaugurado este domingo el renovado campo de fútbol del Sar, tras una actuación que ha supuesto una inversión de 334.000 euros financiada a través del Plan de Obras e Servizos (POS+) de la Diputación de A Coruña. La intervención permite modernizar unas instalaciones que acumulaban más de dos décadas de uso.

Las obras incluyeron la sustitución del césped artificial, la renovación del sistema de riego y del vallado perimetral, así como la instalación de una red de protección en una de las porterías para reforzar la seguridad del recinto. 

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Mejoras en vestuarios y apuesta por el fútbol femenino

De forma complementaria, el Concello acometió con fondos propios diversas mejoras en los vestuarios, entre ellas la renovación del mobiliario y la creación de un vestuario específico para jugadoras, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso de las instalaciones.

En el acto inaugural participaron el alcalde de Padrón, Anxo Arca; el concejal de Deportes, Luis Mariño; el diputado provincial de Deportes, Antonio Leira; el vicepresidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Manuel Lores; y la presidenta del C.D. Sar Extramundi, Adriana Vázquez.

El regidor destacó el papel del club y de sus integrantes durante el proceso de obras y subrayó que, “ás portas do seu centenario, co campo renovado, o Sar continuará facendo historia e sendo un orgullo para Padrón”. 

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