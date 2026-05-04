El campo del Sar reabre tras una inversión de 334.000 euros

Imagen del renovado campo del Sar tras la finalización de las obras Concello de Padrón

El Concello de Padrón ha inaugurado este domingo el renovado campo de fútbol del Sar, tras una actuación que ha supuesto una inversión de 334.000 euros financiada a través del Plan de Obras e Servizos (POS+) de la Diputación de A Coruña. La intervención permite modernizar unas instalaciones que acumulaban más de dos décadas de uso.

Las obras incluyeron la sustitución del césped artificial, la renovación del sistema de riego y del vallado perimetral, así como la instalación de una red de protección en una de las porterías para reforzar la seguridad del recinto.

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Mejoras en vestuarios y apuesta por el fútbol femenino

De forma complementaria, el Concello acometió con fondos propios diversas mejoras en los vestuarios, entre ellas la renovación del mobiliario y la creación de un vestuario específico para jugadoras, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso de las instalaciones.

En el acto inaugural participaron el alcalde de Padrón, Anxo Arca; el concejal de Deportes, Luis Mariño; el diputado provincial de Deportes, Antonio Leira; el vicepresidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Manuel Lores; y la presidenta del C.D. Sar Extramundi, Adriana Vázquez.

El regidor destacó el papel del club y de sus integrantes durante el proceso de obras y subrayó que, “ás portas do seu centenario, co campo renovado, o Sar continuará facendo historia e sendo un orgullo para Padrón”.