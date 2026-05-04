El Camino de Santiago se alía con la ruta de San Olav para impulsar el turismo sostenible en Europa

Ruta de San Olav Archivo

El Camino de Santiago y la ruta de los Caminos de San Olav, en Noruega, han sellado un acuerdo de colaboración en Santiago de Compostela para reforzar el turismo sostenible, la peregrinación y la puesta en valor del patrimonio cultural europeo.

El convenio fue firmado en el Pazo de Fonseca de la Universidade de Santiago por el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; el representante del Plan Xacobeo en nombre de la Federación Europea del Camino de Santiago; y el presidente de la Asociación para la Ruta Cultural de los Caminos de San Olav (ACSOW), Hans Morten. El acto contó además con la presencia de la rectora de la USC, Rosa Crujeiras.

Dos rutas históricas unidas en Europa

Ambos itinerarios forman parte del programa de Rutas Culturales del Consejo de Europa, una iniciativa creada en 1987 para poner en valor el patrimonio compartido del continente. El Camino de Santiago fue la primera ruta en obtener esta certificación, mientras que el Camino de San Olav la recibió en 2010.

Este último constituye una red de peregrinación que atraviesa varios países nórdicos hasta llegar a la catedral de Nidaros, en Trondheim, compartiendo con la ruta jacobea una tradición histórica y espiritual vinculada a los viajes de fe y al intercambio cultural.

Desde la Xunta destacan que el Camino de Santiago, con más de 1.200 años de historia, se ha consolidado como un eje de conexión entre territorios europeos, un papel que ahora se refuerza con esta alianza.

Promoción conjunta y proyectos europeos

La memoria de colaboración establece un marco de trabajo conjunto en ámbitos como la promoción turística, el fomento del senderismo y las peregrinaciones, la conservación del patrimonio cultural y el impulso de iniciativas vinculadas a la juventud y la creación artística.

Entre las acciones previstas figuran la participación en proyectos europeos, el intercambio de buenas prácticas, la cooperación en comunicación y promoción, así como el fortalecimiento de las relaciones entre entidades y territorios vinculados a ambas rutas.