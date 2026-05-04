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Santiago de Compostela

El Balidea Obradoiro se proclama campeón gallego cadete en Sar

Santiago acogió este fin de semana el Final Four con cuatro de los mejores equipos de la categoría

Eladio Lois
Eladio Lois
04/05/2026 14:36
Jugadores del Balidea Obradoiro celebrando el título gallego cadete en Sar
Jugadores del Balidea Obradoiro celebrando el título gallego cadete en Sar
Monbus Obradoiro
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El Balidea Obradoiro se ha proclamado este fin de semana campeón gallego cadete masculino tras imponerse en el Final Four disputado en el Multiusos Fontes do Sar, en Santiago de Compostela. El conjunto compostelano logra así el título autonómico y se clasifica para el Campeonato de España de la categoría.

La fase final, celebrada los días 2 y 3 de mayo, reunió a cuatro de los mejores equipos gallegos en una cita marcada por el alto nivel competitivo y el protagonismo del baloncesto de formación. El torneo convirtió a Santiago en el epicentro del deporte base durante todo el fin de semana, con una destacada presencia de público en las gradas. 

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