El Balidea Obradoiro se proclama campeón gallego cadete en Sar

Jugadores del Balidea Obradoiro celebrando el título gallego cadete en Sar Monbus Obradoiro

El Balidea Obradoiro se ha proclamado este fin de semana campeón gallego cadete masculino tras imponerse en el Final Four disputado en el Multiusos Fontes do Sar, en Santiago de Compostela. El conjunto compostelano logra así el título autonómico y se clasifica para el Campeonato de España de la categoría.

La fase final, celebrada los días 2 y 3 de mayo, reunió a cuatro de los mejores equipos gallegos en una cita marcada por el alto nivel competitivo y el protagonismo del baloncesto de formación. El torneo convirtió a Santiago en el epicentro del deporte base durante todo el fin de semana, con una destacada presencia de público en las gradas.