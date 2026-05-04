El Ateneo de Santiago analiza el futuro de la sanidad pública

Eva María Rodríguez Míguez Ateneo de Santiago

El Ateneo de Santiago acogerá este lunes 4 de mayo una nueva sesión de los Lunes del Ateneo con una conferencia centrada en los retos actuales del sistema de salud en España, en un momento marcado por los desafíos demográficos y sociales.

La cita tendrá lugar a las 19.30 horas en la sede de la entidad, situada en la Rúa do Vilar, 19, y contará con la intervención de la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, Eva Rodríguez Míguez, quien impartirá la ponencia titulada ‘Entre el éxito y el desgaste: realidad y retos del sistema de salud español’.

Sostenibilidad, equidad y calidad de vida

La conferencia abordará cuestiones clave como la sostenibilidad de la sanidad pública, la calidad de vida de la población o la equidad en el acceso a los cuidados, así como el impacto de fenómenos emergentes como la dependencia o la soledad no deseada.

Desde la perspectiva de la Economía de la Salud, la ponente ofrecerá una aproximación rigurosa a uno de los debates más relevantes en la actualidad, marcado por la necesidad de equilibrar eficiencia, bienestar social y respuesta a nuevas necesidades.