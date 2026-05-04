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Santiago de Compostela

El Ateneo de Santiago analiza el futuro de la sanidad pública

La catedrática Eva Rodríguez Míguez abordará los retos del sistema sanitario en una sesión de los Lunes del Ateneo

Eladio Lois
Eladio Lois
04/05/2026 12:02
Eva María Rodríguez Míguez
Eva María Rodríguez Míguez
Ateneo de Santiago
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El Ateneo de Santiago acogerá este lunes 4 de mayo una nueva sesión de los Lunes del Ateneo con una conferencia centrada en los retos actuales del sistema de salud en España, en un momento marcado por los desafíos demográficos y sociales.

La cita tendrá lugar a las 19.30 horas en la sede de la entidad, situada en la Rúa do Vilar, 19, y contará con la intervención de la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, Eva Rodríguez Míguez, quien impartirá la ponencia titulada ‘Entre el éxito y el desgaste: realidad y retos del sistema de salud español’. 

Sostenibilidad, equidad y calidad de vida

La conferencia abordará cuestiones clave como la sostenibilidad de la sanidad pública, la calidad de vida de la población o la equidad en el acceso a los cuidados, así como el impacto de fenómenos emergentes como la dependencia o la soledad no deseada.

Desde la perspectiva de la Economía de la Salud, la ponente ofrecerá una aproximación rigurosa a uno de los debates más relevantes en la actualidad, marcado por la necesidad de equilibrar eficiencia, bienestar social y respuesta a nuevas necesidades

Una voz de referencia en economía de la salud

Eva Rodríguez Míguez es catedrática en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, investigadora de ECOBAS y codirectora del grupo Calidad de Vida y Economía de la Salud del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur.

​Doctora por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado una destacada trayectoria en el ámbito de la medición de la calidad de vida, la dependencia y el análisis coste-efectividad, consolidándose como una de las voces de referencia en este campo.

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