Compostela máis Solidaria regresa con un completo programa de planes gratis en mayo

La Casa das Máquinas de Santiago acogerá varias actividades del programa Compostela máis Solidaria Cedida

Santiago de Compostela acogerá durante el mes de mayo una nueva edición de Compostela máis Solidaria, un programa promovido por la Coordinadora Galega de ONGD con la colaboración del Concello que busca acercar a la ciudadanía el trabajo de la cooperación internacional y dar voz a sus protagonistas mediante actividades abiertas al público.

La programación incluirá encuentros, charlas, cine, espectáculos familiares y talleres formativos en distintos espacios de la ciudad, con especial protagonismo para la Casa das Máquinas, en el barrio de Galeras.

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Encuentro en Galeras con cine y cuentacuentos

Uno de los actos centrales será ‘Compostela co Sur Global’, previsto para el viernes 8 de mayo desde las 16.30 horas en la Casa das Máquinas. La jornada empezará con pequeños espacios de conversación protagonizados por personas implicadas en proyectos y ONG que recibieron ayudas municipales de cooperación al desarrollo el pasado año.

Ya por la tarde, a las 19.00 horas, la compañía Bandullo Azul representará el espectáculo ‘Historias dun mundo grande’, centrado en la solidaridad y la cooperación a través de relatos de distintas culturas. Como cierre, a las 20.00 horas, habrá una sesión sorpresa de cortometrajes acompañada de palomitas.

Charlas y talleres en otros espacios de Santiago

Antes de esa cita principal, el martes 5 de mayo a las 19.30 horas, el Colexio Maior San Agustín acogerá la charla ‘En defensa da cooperación internacional: que pasa cando se reduce a axuda oficial ao desenvolvemento?’, con participación de representantes del sector solidario estatal y gallego.

Además, el sábado 9 de mayo, la Casa das Asociacións será escenario del taller ‘Relatogramas: como debuxar as ideas’, impartido por la artista Adela Vázquez y orientado a ofrecer herramientas creativas para construir discursos propios y memoria colectiva.