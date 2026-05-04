Casi 300 mayores se reúnen en una jornada de convivencia con misa, comida y música

Participantes en el XXXIII Encontro de Maiores durante la jornada celebrada en el pabellón del Forte Concello de Boqueixón

El Concello de Boqueixón celebró este sábado la trigésimo tercera edición del Encontro de Maiores, una cita ya consolidada en el calendario local que reunió a cerca de 300 vecinos y vecinas mayores de 61 años o pensionistas en el pabellón polideportivo municipal del Forte.

La jornada, concebida como un espacio de convivencia y ocio para las personas mayores del municipio, estuvo presidida por el alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, y el gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, quienes estuvieron acompañados por el conjunto de la corporación municipal.

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Una jornada completa de actividades

El encuentro arrancó a las 12.30 horas con la celebración de una misa en el salón de actos del CPIP Antonio Orza Couto, que dio paso posteriormente a un almuerzo conjunto en el pabellón del Forte.

La programación continuó con una sesión musical que se prolongó hasta las 18.30 horas, poniendo el broche final a una jornada marcada por el ambiente festivo y el reencuentro entre vecinos del municipio.