Área Central impulsa una ruta gastronómica con tapas a 3 euros

El Outlet Área Central lanza una nueva propuesta para dinamizar su oferta de restauración en Santiago de Compostela con la primera edición de ‘O paseo do tapeo’, una ruta gastronómica que se celebrará entre el 6 y el 24 de mayo y en la que participarán nueve establecimientos con un total de 15 elaboraciones.

La iniciativa permitirá a los visitantes recorrer los diferentes locales y degustar una selección de tapas —once saladas y cuatro dulces— a un precio único de 3,5 euros, en los horarios habituales de cada establecimiento, lo que facilita adaptar la experiencia a distintos momentos del día.

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Un concurso con jurado profesional y voto popular

El certamen combinará una doble vía de valoración. Por un lado, un jurado profesional compuesto por tres personas vinculadas al ámbito gastronómico evaluará aspectos como el sabor, la presentación y la originalidad de cada propuesta. Por otro, el público tendrá un papel decisivo al elegir la tapa más popular a través de su participación.

Para votar, los clientes deberán utilizar el denominado Pasaporte del Sabor, que podrán solicitar en los locales participantes. Tras degustar las tapas, cada establecimiento sellará su apartado correspondiente y el usuario deberá valorar al menos seis creaciones con una puntuación del 1 al 10 para que su voto sea válido.

Una vez completado, el pasaporte deberá depositarse en la urna habilitada en los pasillos de Área Central. Todos los participantes entrarán en el sorteo de tres tarjetas regalo de 100 euros, que podrán gastar en los establecimientos del propio centro comercial.

Participación local y cierre del certamen

En esta primera edición participan los establecimientos Adriel’s Mi dulce secreto, Atahualpa Tasty Cuisine, Damta Numaru, El Dieciocho, El Faro Café, El rincón de Jan, Gasthof, Kassem y La Cuca Brunch, consolidando una oferta variada dentro del propio recinto compostelano.

Los resultados, tanto del jurado profesional como del voto popular, se darán a conocer el próximo 29 de mayo a través de los canales oficiales de Área Central, poniendo el broche final a una propuesta que busca combinar gastronomía, ocio y participación en la ciudad.