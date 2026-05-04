Abierto el plazo para apuntarse a la Escuela de Verano 2026 de Ames: fechas, horarios y cómo solicitar plaza
Las familias podrán presentar solicitudes hasta el 15 de mayo para un programa dirigido a alumnado de Infantil y Primaria
El Concello de Ames ha abierto el plazo de inscripción para la Escuela de Verano 2026, un servicio pensado para facilitar la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones escolares de julio y agosto. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 15 de mayo.
El programa está dirigido a niños y niñas escolarizados en el segundo ciclo de Educación Infantil y en Educación Primaria, y se desarrollará entre el 1 de julio y el 31 de agosto, de lunes a viernes salvo festivos.
Centros, horarios y servicios
La Escuela de Verano se impartirá en el CEIP da Maía, en Bertamiráns, y en la EEI do Milladoiro y el CEP de Ventín, en O Milladoiro. El horario general será de 7.30 a 16.00 horas, incluyendo servicio de desayuno, actividades y comedor.
Las actividades centrales se desarrollarán entre las 9.00 y las 14.30 horas e incluirán propuestas educativas y de ocio enfocadas en la convivencia, la creatividad, la actividad física, la tolerancia y el respeto por el entorno.
El Concello también señala que los menores con necesidades especiales contarán con atención individualizada durante el programa.
Cómo solicitar plaza
Podrán optar las familias empadronadas y residentes en Ames que acrediten necesidad de conciliación y estén al día en el pago de los servicios municipales ofertados.
La documentación podrá presentarse a través de la Sede electrónica del Concello o de forma presencial en las oficinas de asistencia en materia de registro de O Milladoiro y Bertamiráns. Las solicitudes fuera de plazo pasarán a lista de espera.
Para más información, el departamento de Educación ha habilitado el teléfono 981 891 476 y el correo educacion@concellodeames.gal.