Abierto el plazo para apuntarse a la Escuela de Verano 2026 de Ames: fechas, horarios y cómo solicitar plaza

Ames abre hasta el 15 de mayo el plazo para la Escuela de Verano 2026 Concello de Ames

El Concello de Ames ha abierto el plazo de inscripción para la Escuela de Verano 2026, un servicio pensado para facilitar la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones escolares de julio y agosto. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 15 de mayo.

El programa está dirigido a niños y niñas escolarizados en el segundo ciclo de Educación Infantil y en Educación Primaria, y se desarrollará entre el 1 de julio y el 31 de agosto, de lunes a viernes salvo festivos.

Centros, horarios y servicios

La Escuela de Verano se impartirá en el CEIP da Maía, en Bertamiráns, y en la EEI do Milladoiro y el CEP de Ventín, en O Milladoiro. El horario general será de 7.30 a 16.00 horas, incluyendo servicio de desayuno, actividades y comedor.

Las actividades centrales se desarrollarán entre las 9.00 y las 14.30 horas e incluirán propuestas educativas y de ocio enfocadas en la convivencia, la creatividad, la actividad física, la tolerancia y el respeto por el entorno.

El Concello también señala que los menores con necesidades especiales contarán con atención individualizada durante el programa.

Cómo solicitar plaza

Podrán optar las familias empadronadas y residentes en Ames que acrediten necesidad de conciliación y estén al día en el pago de los servicios municipales ofertados.

La documentación podrá presentarse a través de la Sede electrónica del Concello o de forma presencial en las oficinas de asistencia en materia de registro de O Milladoiro y Bertamiráns. Las solicitudes fuera de plazo pasarán a lista de espera.

Para más información, el departamento de Educación ha habilitado el teléfono 981 891 476 y el correo educacion@concellodeames.gal.