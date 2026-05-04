Aberto o prazo para o concerto infantil gratuíto de Golfiños no Milladoiro
Ames acollerá o 8 de maio un espectáculo participativo con música, xogo e tradición oral dentro do programa Apego
Concello de Ames abriu o prazo de inscrición para asistir ao concerto ‘AIELÉ. De colo en colo, de canción en canción’, do grupo Golfiños, unha proposta familiar gratuíta que se celebrará o vindeiro venres 8 de maio na Casa da Cultura do Milladoiro.
A actividade comezará ás 18.00 horas e está dirixida a familias con crianzas a partir de dous anos. As prazas son limitadas e asignaranse por orde de solicitude.
Música participativa para pequenos e maiores
Trátase dun concerto participativo con cancións orixinais de Golfiños inspiradas na tradición oral galega. O obxectivo é crear un espazo compartido de xogo, música e emoción, pensado para que nenos e adultos canten, bailen e gocen xuntos.
A proposta busca ademais que as familias leven para a casa novas e vellas melodías coas que seguir desfrutando en familia.
Como anotarse
O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o vindeiro xoves 7 de maio. Para participar, as persoas interesadas deberán enviar un correo electrónico a normalizacion@concellodeames.gal indicando nome e apelidos das persoas asistentes, idade das crianzas e un teléfono de contacto.
A actividade forma parte do programa Apego, unha iniciativa de dinamización lingüística orientada a familias que agardan un bebé ou teñen nenos e nenas de entre 0 e 6 anos para fomentar o uso do galego na primeira infancia mediante recursos e actividades lúdicas e educativas.