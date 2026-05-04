Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A USC incorpora ao experto internacional Nicholas Márquez-Grant ao CRETUS

A chegada do investigador reforza a proxección científica do centro e abre unha nova liña en antropoloxía forense

Redacción
04/05/2026 16:50
O Centro CRETUS da Universidade de Santiago suma ao seu equipo ao especialista Nicholas Márquez-Grant, no marco do programa estatal ATRAE para a captación de talento
O Centro CRETUS da Universidade de Santiago suma ao seu equipo ao especialista Nicholas Márquez-Grant, no marco do programa estatal ATRAE para a captación de talento
USC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

O Centro de Investigación Interdisciplinaria en Tecnoloxías Ambientais da USC (CRETUS) reforza a súa capacidade científica e de atracción de talento coa incorporación de Nicholas Márquez-Grant, experto de recoñecido prestixio a nivel internacional en arqueoloxía e antropoloxía forense. Esta incorporación supón un fito para o centro, que suma por primeira vez un investigador sénior a través deste programa, sendo esta a única axuda ATRAE concedida á USC dentro das 37 outorgadas a nivel estatal na convocatoria 2025.

Márquez-Grant, que se incorpora desde a súa posición de profesor titular na Universidade de Cranfield (Reino Unido), un dos centros educativos de referencia en Arqueoloxía e Antropoloxía Forense, conta cunha sólida traxectoria internacional. É licenciado en arqueoloxía pola Universidade de York, máster en antropoloxía física pola Universidade de Sheffield e doutor pola Universidade de Oxford, onde actualmente é investigador asociado. É, ademais, o presidente da Asociación Británica de Antropoloxía Forense. Ao longo da súa carreira traballou en arqueoloxía e antropoloxía forense en distintos países europeos e en laboratorios de criminalística no Reino Unido, asistindo ás forzas de seguridade en casos de mortes accidentais, homicidios ou contextos bélicos. Especialista en restos humanos, centrando a súa carreira arqueolóxica na época púnica en Eivissa, conta con máis de 100 publicacións científicas, unha ampla experiencia docente en universidades europeas e dirixiu máis de 20 tese doutoral.

Maite Flores, candidata a rectora de la USC

Maite Flores Arias, nova presidenta da Sociedade Española de Óptica

Más información

Unha incorporación estratéxica para CRETUS

A súa chegada ao laboratorio PollutedPast do CRETUS permitirá crear e liderar unha nova liña de investigación en antropoloxía forense, reforzando as actuais capacidades do centro en bioarqueología. Traballará estreitamente co persoal investigador achegando un enfoque interdisciplinario que conecta o estudo de restos humanos coa análise ambiental e o valor engadido das análises forenses. Esta incorporación tamén fortalece o papel da USC no ámbito da arqueoloxía do Mediterráneo e os procesos de colonización, ampliando a súa proxección internacional nestas áreas coa incorporación de Márquez-Grant como profesor na área de arqueoloxía.

Durante a súa estadía, abordará algúns dos principais desafíos actuais neste ámbito cun enfoque aplicado e social. O seu traballo contribuirá ao desenvolvemento de técnicas para mellorar os procesos de procura, localización, documentación e recuperación de restos humanos, mellorar algúns dos métodos actuais para a súa identificación, apoio a procesos de xustiza a través da análise e interpretación de lesións traumáticas en restos óseos, alén de impulsar a divulgación científica neste campo, especialmente entre os máis novos.

Cunha ampla rede internacional de colaboradores e experiencia en misións humanitarias e casos de gran relevancia, a súa chegada reforza a proxección internacional de CRETUS e permitirá achegar a investigación do centro á sociedade, conectando os estudos sobre restos humanos e medio ambiente con aplicacións forenses reais.

Con esta incorporación a través do programa ATRAE e a chegada este ano de tres investigadoras Marie Skłodowska-Curie, o CRETUS, centro da Rede CIGUS cofinanciado pola Unión Europea (Galicia FEDER 2021-2027), reforza a súa capacidade para atraer talento investigador de excelencia internacional.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Manifestación de CCOO y UGT (archivo)

CCOO y UGT convocan una concentración en Santiago ante la “crisis de la dependencia”
Redacción
Instalaciones de Mestrelab en Santiago

La empresa compostelana que usa matemáticas para diseñar fármacos en más de 70 países
Eladio González Lois
Aficionados del Obradoiro siguiendo un partido en la plaza Roja

Santiago instalará una pantalla gigante en la plaza Roja para seguir el partido decisivo del Obradoiro
Eladio González Lois
El Corte Inglés Santiago

El Corte Inglés de Santiago celebra las Letras Galegas con actividades escolares y un concierto de poesía
Eladio González Lois