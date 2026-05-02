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Santiago de Compostela

Investigados dos camioneros en Santiago por intercambiarse las tarjetas del tacógrafo

La empresa ya había sido sorprendida utilizando la misma táctica

Redacción
02/05/2026 15:07
Un guardia civil inspecciona el interior de un camión
Un guardia civil inspecciona el interior de un camión
Guardia Civil
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Efectivos del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Santiago de Compostela investigan a dos personas como presuntos autores de un delito de falsedad documental. La actuación se enmarca en las labores de control y vigilancia sobre el transporte por carretera, tras detectar que usaban de forma irregular tarjetas digitales de tacógrafo. 

Los hechos se desarrollaron durante un dispositivo de inspección desplegado en la autopista AP-9. Los agentes interceptaron un vehículo articulado y constataron que el conductor, único ocupante, circulaba empleando una tarjeta digital ajena. El investigado mantenía su propia tarjeta personal oculta en el salpicadero, una maniobra empleada deliberadamente para falsear los registros oficiales de tiempos de conducción y descanso. 

Tras el hallazgo, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Galicia asumió la instrucción. Se procedió a la investigación del conductor y del titular de la tarjeta, quien ejerce como propietario y gestor de la empresa. 

La Guardia Civil de A Coruña sorprende a un matrimonio que se intercambiaba sus carnés para no descansar al volante

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Se trata, además, de una compañía que ya fue detectada por la Guardia Civil en septiembre de 2025 cometiendo la misma irregularidad, una situación que culminó entonces con la investigación de otros tres implicados. 

Estas prácticas de manipulación, recuerda la Guardia Civil, no solo vulneran la normativa, "sino que incrementan el riesgo de fatiga al volante, comprometiendo gravemente la seguridad vial y distorsionando la competencia en el sector". Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Santiago de Compostela. 

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