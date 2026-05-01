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Santiago de Compostela

Santiago recibirá el informe clave para municipalizar los párkings de Praza de Galicia y Praza de Vigo

El gobierno local convocará la comisión de seguimiento la próxima semana tras admitir retrasos en el proceso y presentar el estudio económico-financiero

Agencias
01/05/2026 06:07
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El Ayuntamiento de Santiago prevé analizar en comisión el informe sobre la municipalización de los aparcamientos de Praza de Galicia y Praza de Vigo tras meses de retraso
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El concejal de Movilidad de Santiago, Xan Duro, ha avanzado que el lunes el Ayuntamiento recibirá el informe económico-financiero para la municipalización de los párkings de Praza de Galicia y Praza de Vigo por parte de la empresa a la que se le encargó y, durante la próxima semana, el Gobierno local pondrá fecha a la próxima reunión de la comisión de seguimiento "con el tiempo suficiente para que puedan estudiar con calma el informe".

Lo ha trasladado en el marco de una proposición presentada por el grupo municipal del PSOE para avanzar en el nuevo modelo de gestión de ambos aparcamientos. A través de ella, el concejal Sindo Guinarte ha instado al Gobierno local a convocar una nueva reunión de esta comisión --que solo se reunió para constituirse-- y a dar a conocer los resultados del estudio.

En su respuesta, Duro ha admitido, en parte, las críticas por el tiempo transcurrido sin noticias de este proceso: "Tengo que reconocer y asumir que no fuimos todo lo ágiles por diferentes circunstancias, debates jurídicos y una que no es menor, que es la carga de trabajo del departamento de Tráfico y Movilidad".

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Una vez hecho el anuncio, Guinarte ha pedido "diálogo y diálogo" a partir de la semana que viene. Por su parte, Gonzalo Muíños ha tachado esto como un "ejemplo más de una falta de planificación a medio-largo plazo" del Gobierno local y ha augurado que el "problema" en el proceso que se inicia ahora estará en "los diferentes intereses partidistas".

También ha solicitado al interventor que se valore la inclusión de las concejalas no adscritas en la comisión de seguimiento, dado que, cuando se constituyó, todavía formaban parte del Grupo Socialista, del que las cuatro fueron expulsadas.

Adrián Villa (PP) ha dicho "entender" el "perfil bajo" que, a su juicio, Duro ha mantenido en su intervención: "Y casi yo ni intervendría, si me apura". En este sentido, ha recordado que, en 2020 --durante el anterior mandato del PSOE--, el PP ya pidió que encargasen estos estudios. "No entiendo que, en un año, no convocasen esta comisión", ha afeado.

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