Maite Flores Arias, nova presidenta da Sociedade Española de Óptica
A catedrática da USC asume o cargo para os vindeiros tres anos tras exercer como vicepresidenta da entidade
A catedrática da USC Maite Flores Arias acaba de ser elixida presidenta da Sociedade Española de Óptica para os próximos tres anos. A profesora Arias releva no cargo ao catedrático da Universidade de Salamanca Luis Plaja Rustein, e chega ao posto logo de exercer como vicepresidenta da mesma entidade.
Maite Flores Arias (Santiago de Compostela, 1975) é catedrática de Óptica da Universidade de Santiago de Compostela. Licenciada en Física e Premio Extraordinario de Doutoramento pola USC, desenvolve a súa traxectoria científica no ámbito da óptica e dos materiais avanzados. A súa produción inclúe máis de 140 artigos en revistas indexadas no Journal Citation Reports (JCR) e máis de 160 comunicacións en congresos científicos estatais e internacionais, das cales 25 foron por invitación. É titular de tres patentes e cofundadora da empresa de base tecnolóxica BFlow S.L., reflectindo unha clara orientación á transferencia de coñecemento e á valorización industrial da investigación. En recoñecemento a esta traxectoria, recibiu o Premio de Transferencia de Tecnoloxía de Galicia (2019) e foi nomeada EOS Fellow (2025) pola European Optical Society.
Participa activamente en sistemas de avaliación e gobernanza científica, colaborando con múltiples axencias de calidade universitaria (ACSUG, ACSUCYL, ACCUA, AVAP, ACPUA) e formando parte de comités expertos de organismos estatais, como a AEI, ANEP e ACIE, e internacionais, como CONACYT (México) e o Narodowe Centrum Nauki (Polonia). Ao longo da súa carreira exerceu funcións de liderado académico, sendo directora do Departamento de Física Aplicada e impulsora da creación do Instituto de Materiais da USC (iMATUS). Na actualidade coordina a infraestrutura científica singular L2A2 (Laboratorio Láser para Aceleración e outras Aplicacións), a segunda instalación de láseres ultraintensos existente en España, con proxección internacional en investigación de altas prestacións. No ámbito asociativo e institucional, foi secretaria do comité directivo da European Optical Society, e fellow da Optical Society of America.