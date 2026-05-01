Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Farmacia da USC obtén o Selo de grao de excelencia da Xunta

A titulación recibirá 60.000 euros anuais durante seis anos tras acadar máis de 90 puntos na avaliación

Redacción
01/05/2026 07:11
O recoñecemento ao grao en Farmacia destaca o seu nivel académico e supón financiamento adicional para reforzar a calidade docente e investigadora
Santi Alvite
O grao en Farmacia da Universidade de Santiago de Compostela acaba de ser distinguido co Selo de grao de excelencia a titulacións universitarias de grao, impartidas polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2024/25. O recoñecemento que aparece publicado este xoves 30 no Diario Oficial de Galicia é o segundo desta natureza que recibe a Universidade de Santiago de Compostela, logo de que xa se lle outorgase a Veterinaria na anterior convocatoria.

Este selo, creado polo Xunta de Galicia, recoñece aquelas titulacións que destacan polo seu elevado nivel académico, científico e técnico, así como pola súa capacidade de adaptación ás demandas actuais da sociedade. A iniciativa inscríbese nas políticas do Goberno autonómico para reforzar a excelencia universitaria, promover a innovación docente e aliñar a oferta formativa coas tendencias internacionais, contribuíndo así a elevar os estándares de calidade e a visibilidade das universidades galegas a nivel estatal e europeo.

As candidaturas foron avaliadas cun máximo de 100 puntos, distribuídos en oito bloques de criterios. Para obter o selo, era necesario acadar 90 puntos ou máis. Os aspectos avaliados foron os seguintes: estratexia e resultados (25 puntos), inserción laboral (20), calidade da proposta presentada (15), currículo (10), deseño do proceso de ensino-aprendizaxe (10), profesorado (10), avaliación (10) e internacionalización (10).  O Selo de Grao de Excelencia ten unha vixencia de seis cursos académicos, con seguimentos anuais e posibilidade de renovación. A concesión, ademais do recoñecemento, supón un financiamento extraordinario, cunha dotación de 60.000 euros anuais, o que supón un investimento total de 360.000 euros ao longo do período.

Mestrados

Ademais do Selo a graos, a USC tamén ten sido distinguida pola excelencia dos seus mestrados. Así, os mestrados universitarios en Enxeñaría Ambiental, Matemática Industrial, Computación de Altas Prestacións, Enxeñaría Química e Bioprocesos, Química Orgánica, e Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento Sustentable teñen recibido a mención de máster de excelencia que tamén outorga o Goberno autonómico.

Te puede interesar

O recoñecemento ao grao en Farmacia destaca o seu nivel académico e supón financiamento adicional para reforzar a calidade docente e investigadora

Farmacia da USC obtén o Selo de grao de excelencia da Xunta
Redacción
Parking de la Plaza de Galicia

Santiago recibirá el informe clave para municipalizar los párkings de Praza de Galicia y Praza de Vigo
Agencias
El ideal gallego

El Concello defiende su gestión en Santa Isabel y replica al PP por las críticas tras la reapertura
Eladio González Lois
O líder do PP en Santiago, Borja Verea, durante a súa intervención no pleno municipal no que advertiu do incremento da criminalidade na cidade e reclamou novas medidas de seguridade

O PP alerta dun “máximo histórico de criminalidade” en Santiago e pide máis cámaras de videovixilancia
Redacción