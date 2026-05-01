El Premio Ramiro Carregal reconoce a los doctores Emilio Alba y Patricia Altea por su investigación oncológica

El Hotel Monumento San Francisco acogió la entrega del XIV Premio Internacional Ramiro Carregal de Investigación Oncológica, centrada en el impulso a la investigación contra el cáncer Archivo

El Hotel Monumento San Francisco de Santiago acogió este jueves, la gala de entrega del XIV Premio Internacional de Investigación Oncológica Científica y Técnica Ramiro Carregal, dotado con 30.000 euros, al Dr. Emilio Alba Conejo y del VII Premio a Talentos Emergentes a la Dra. Patricia Altea Manzano. Este galardón ha incrementado su cuantía en esta edición, por lo que el proyecto de la Dra. Altea recibe 15.000 euros.

El acto estuvo presidido por el jefe del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, quien quiso acompañar, una vez más, al empresario y mecenas Ramiro Carregal, quien destacó el recorrido de esta iniciativa. “En estos casi 15 años hemos querido reconocer a los más destacados investigadores de una enfermedad que sigue provocando mucho dolor, pero que, cada vez, se cura más. Y eso es gracias a la ciencia, a los investigadores y médicos que trabajan cada día para mejorar la sanidad y la salud de todos”.

El presidente ejecutivo del Jurado, el Dr. Rafael López, agradeció a Ramiro Carregal su compromiso con este Premio Internacional y felicitó a los galardonados por incorporarse a una larga lista de médicos e investigadores que están contribuyendo a cambiar radicalmente el abordaje del cáncer. El Dr. López fue el encargado de leer el fallo del Jurado que otorgó el VII Premio Talentos Emergentes a la Dra. Patricia Altea, científica titular de Organismos Públicos de Investigación del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER), y el XIV Premio Internacional al Dr. Emilio Alba Conejo, catedrático de Oncología de la Universidad de Málaga, investigador principal del Grupo de Investigación Clínica y Traslacional en Cáncer de IBIMA y director científico de la Fundación CITAC (Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer).

Agradecimientos

En su discurso de agradecimiento, el Dr. Alba destacó la “impresionante” evolución de la oncología desde que inició su actividad en los años 80, cuando los pacientes eran diagnosticados con medios radiológicos que hoy podrían resultar rudimentarios, las cirugías eran muy agresivas, la radioterapia muy imprecisa “y solo disponíamos de algo más de una decena de fármacos con verdadera actividad contra la enfermedad tumoral”. Desde entonces, el conocimiento biológico sobre el cáncer “ha crecido de forma exponencial” permitiendo métodos de diagnóstico muy precisos y sensibles, cirugías muy eficaces y poco invasivas, nuevas técnicas de radioterapia con mucha menos toxicidad y tratamientos como terapias antidiana (medicina de precisión) o inmunoterapia.

La investigadora Patricia Altea quiso aprovechar su intervención para lanzar un mensaje, a las nuevas generaciones: “Sé que este camino puede parecer difícil, incluso inalcanzable a veces. Pero también sé que, con motivación, esfuerzo y pasión, es posible recorrerlo. No solo para alcanzar metas personales o reconocimientos como este, sino para formar parte de algo mucho más importante: contribuir a hacer de nuestra sociedad un mundo mejor”.