Una investigadora del IDIS gana uno de los grandes premios científicos femeninos de España

Cintia Folgueira recogió en Madrid uno de los cinco premios L’Oréal-UNESCO ‘For Women in Science’ IDIS

La investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), Cintia Folgueira, recogió este miércoles en el Teatro Real de Madrid uno de los cinco premios L’Oréal-UNESCO ‘For Women in Science’, un reconocimiento nacional dotado con 15.000 euros que distingue trayectorias científicas de excelencia lideradas por mujeres jóvenes.

La concesión del galardón vuelve a situar a Santiago de Compostela en el mapa de la investigación biomédica estatal, al premiar el trabajo que la científica desarrolla desde el grupo de Fisiopatología Endocrina del IDIS. Folgueira estuvo acompañada en la ceremonia por la directora de la Fundación Pública Galega IDIS, Isabel Lista.

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Investigación contra obesidad, diabetes y patologías cardiovasculares

El proyecto liderado por la investigadora se centra en los mecanismos celulares que regulan el metabolismo energético en la obesidad, una enfermedad asociada a un estado de inflamación constante del organismo. Su equipo estudia especialmente el papel de los macrófagos, células del sistema inmunitario que durante la obesidad alteran el funcionamiento de las células grasas.

Según la información facilitada, la investigación analiza cómo estas células afectan a las mitocondrias, encargadas de producir energía, dificultando que el cuerpo la queme de forma eficiente. El objetivo final pasa por identificar nuevos mecanismos moleculares que permitan desarrollar terapias más eficaces frente a complicaciones asociadas a la obesidad, como la diabetes o enfermedades cardiovasculares.

Reconocimiento al talento científico femenino

La edición de este año conmemora el 20.º aniversario de estos premios en España. Según la organización, los galardones buscan responder a la brecha existente en los sectores STEM, donde solo el 29,2 % del talento científico en áreas clave es femenino. Además, más del 60 % de las investigadoras españolas identifica la falta de financiación como principal obstáculo para su progreso profesional.

Durante el acto, el CEO de L’Oréal Groupe España y Portugal, Juan Alonso de Lomas, destacó que “La ciencia es el lenguaje universal de la humanidad. Sin embargo, durante demasiado tiempo, ese lenguaje tuvo un acento marcadamente masculino”.

La clausura corrió a cargo de la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Eva Ortega-Paíno, en representación de la ministra Diana Morant.