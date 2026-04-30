Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

UGT y CCOO convocan manifestación en Santiago este 1 de Mayo: salida desde la Alameda a las 12.00 horas

Los sindicatos llaman a participar en la jornada reivindicativa con protestas en toda Galicia y una convocatoria central en A Coruña

Eladio Lois
Eladio Lois
30/04/2026 12:15
Alameda
Alameda de Santiago durante las fiestas de la Ascensión | Eladio González Lois
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

UGT Galicia y el sindicato nacional de CCOO de Galicia han llamado a la ciudadanía a participar este 1 de Mayo en las movilizaciones convocadas en toda la comunidad bajo el lema “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”. En Santiago de Compostela, la manifestación partirá desde la Alameda a las 12.00 horas.

La jornada reivindicativa contará con actos en las principales ciudades gallegas, mientras que la convocatoria central de este año se celebrará en A Coruña, con salida desde la Praza da Palloza a las 12.00 horas y con presencia de la secretaria general de CCOO Galicia, Amelia Pérez, y del secretario general de UGT Galicia, Cristóbal Medeiros. 

Llamamiento a la participación en Santiago

Ambas organizaciones sindicales sostienen que la movilización llega en un momento “decisivo”, en el que, según indican, están en juego tanto las condiciones de vida de la clase trabajadora como la calidad democrática. Frente al enfrentamiento social, defienden más derechos, cohesión social y democracia.

En ese contexto, animan a la participación en Compostela y en el resto de ciudades gallegas para reclamar mejoras laborales y sociales, así como una respuesta pública ante problemas como el acceso a la vivienda o la precariedad. 

Salarios, jornada laboral y vivienda

Entre las principales reivindicaciones de UGT y CCOO figuran la mejora de los salarios, la reducción de la jornada laboral, el refuerzo de la negociación colectiva, la reforma del despido, la regulación del tiempo parcial y una intervención pública decidida que garantice una vivienda digna.

También reclaman avances en seguridad y salud laboral, refuerzo de los servicios públicos, igualdad y diversidad, así como una transición ecológica justa. Ambos sindicatos recuerdan que “los derechos no se regalan, se conquistan”.

Además de Santiago y A Coruña, habrá manifestaciones en Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vilagarcía y Vigo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

O líder do PP en Santiago, Borja Verea, durante a súa intervención no pleno municipal no que advertiu do incremento da criminalidade na cidade e reclamou novas medidas de seguridade

O PP alerta dun “máximo histórico de criminalidade” en Santiago e pide máis cámaras de videovixilancia
Redacción
A gala do décimo aniversario do Rompetiño reuniu en Santiago a artistas, institucións e patrocinadores para facer balance da traxectoria do festival

O Rompetiño celebra en Santiago o seu décimo aniversario cunha gala que reivindica a cultura urbana galega
Redacción
ria Liñares asumirá a presidencia do Consello do Estudantado da USC tras ser elixida por unanimidade no plenario celebrado en San Xerome

Iria Liñares, elixida por unanimidade nova presidenta do Consello do Estudantado da USC
Redacción
O pleno municipal deu luz verde a unha declaración institucional que reforza o compromiso do Concello coa lingua galega e cos dereitos lingüísticos da cidadanía

Santiago aproba por unanimidade unha declaración institucional polo Día das Letras Galegas 2026
Redacción