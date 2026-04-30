UGT y CCOO convocan manifestación en Santiago este 1 de Mayo: salida desde la Alameda a las 12.00 horas

Alameda de Santiago durante las fiestas de la Ascensión | Eladio González Lois

UGT Galicia y el sindicato nacional de CCOO de Galicia han llamado a la ciudadanía a participar este 1 de Mayo en las movilizaciones convocadas en toda la comunidad bajo el lema “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”. En Santiago de Compostela, la manifestación partirá desde la Alameda a las 12.00 horas.

La jornada reivindicativa contará con actos en las principales ciudades gallegas, mientras que la convocatoria central de este año se celebrará en A Coruña, con salida desde la Praza da Palloza a las 12.00 horas y con presencia de la secretaria general de CCOO Galicia, Amelia Pérez, y del secretario general de UGT Galicia, Cristóbal Medeiros.

Llamamiento a la participación en Santiago

Ambas organizaciones sindicales sostienen que la movilización llega en un momento “decisivo”, en el que, según indican, están en juego tanto las condiciones de vida de la clase trabajadora como la calidad democrática. Frente al enfrentamiento social, defienden más derechos, cohesión social y democracia.

En ese contexto, animan a la participación en Compostela y en el resto de ciudades gallegas para reclamar mejoras laborales y sociales, así como una respuesta pública ante problemas como el acceso a la vivienda o la precariedad.

Salarios, jornada laboral y vivienda

Entre las principales reivindicaciones de UGT y CCOO figuran la mejora de los salarios, la reducción de la jornada laboral, el refuerzo de la negociación colectiva, la reforma del despido, la regulación del tiempo parcial y una intervención pública decidida que garantice una vivienda digna.

También reclaman avances en seguridad y salud laboral, refuerzo de los servicios públicos, igualdad y diversidad, así como una transición ecológica justa. Ambos sindicatos recuerdan que “los derechos no se regalan, se conquistan”.

Además de Santiago y A Coruña, habrá manifestaciones en Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vilagarcía y Vigo.