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Santiago de Compostela

Santiago y Cambridge unen fuerzas para descubrir una de las posibles claves del tratamiento del alzhéimer

El estudio identifica cómo la regeneración de la mielina y la inflamación cerebral están conectadas, lo cual podría ser fundamental para combatir la neurodegeneración

Eladio Lois
Eladio Lois
30/04/2026 07:13
La investigadora del CiMUS Andrea López López, coautora del estudio
La investigadora del CiMUS Andrea López López, coautora del estudio
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Investigadores del CiMUS de la Universidade de Santiago de Compostela y de la Universidad de Cambridge han identificado un mecanismo clave para comprender cómo se daña y cómo intenta repararse el cerebro ante enfermedades neurodegenerativas. El trabajo, publicado en la revista Nature, plantea un posible cambio de paradigma en patologías como la esclerosis múltiple, el alzhéimer o el párkinson.

El estudio concluye que las lesiones en la sustancia blanca cerebral no serían únicamente una consecuencia del daño neurológico, sino también el inicio de una cascada de respuestas adaptativas orientadas a favorecer la reparación del sistema nervioso. Según los autores, este proceso está estrechamente relacionado con la regeneración de la mielina, la capa que recubre las fibras nerviosas y permite transmitir señales eléctricas con rapidez y precisión. 

El conselleiro de Ciencia, Román Rodríguez, recibió este martes al investigador Cristóbal Pérez tras su incorporación al CiQUS de Santiago.

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Un avance con sello compostelano

En la investigación participó el Grupo de Neurobiología Celular y Molecular de la Enfermedad de Parkinson del centro compostelano, además de otras instituciones europeas como el Instituto Karolinska. El trabajo fue cofinanciado con fondos europeos.

Los investigadores observaron que, cuando la mielina consigue regenerarse, desaparece la inflamación y se recuperan las conexiones entre neuronas. Sin embargo, cuando ese proceso falla, la respuesta inflamatoria se cronifica y el deterioro neuronal continúa avanzando con el tiempo.

El hallazgo conecta la reparación de la mielina con la evolución de enfermedades neurodegenerativas
El hallazgo conecta la reparación de la mielina con la evolución de enfermedades neurodegenerativas
Archivo

La segunda autora del estudio e investigadora del CiMUS, Andrea López López, explicó que la clave reside en completar con éxito esa reparación cerebral. Los resultados apuntan a que futuras terapias podrían centrarse no solo en frenar la inflamación, sino en estimular la remielinización para recuperar la función cerebral.

Especial impacto en el envejecimiento

El trabajo también señala que con la edad ciertas células defensivas del cerebro, conocidas como microglía, pierden capacidad de respuesta adaptativa. Esa pérdida dificultaría la reparación de lesiones y favorecería la persistencia de inflamación crónica, un fenómeno ligado a múltiples enfermedades neurodegenerativas.

Los autores sostienen que potenciar la capacidad del cerebro para regenerar mielina podría convertirse en una estrategia decisiva para frenar, e incluso revertir parcialmente, el deterioro asociado a estas patologías.

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