Santiago desbloquea el pago a la plantilla de Serviplus tras meses sin cobrar

El Ayuntamiento de Santiago da un paso administrativo para saldar los salarios pendientes de la plantilla de los centros socioculturales tras la deuda generada por Serviplus Turismo de Santiago

La corporación municipal de Santiago de Compostela ha aprobado, durante el pleno celebrado este jueves, el pago de facturas que retuvo a la antigua concesionaria de los centros socioculturales (Serviplus) para, de este forma, poder abonar la deuda que la empresa dejó con su plantilla, a los que debía la nómina de cuatro meses.

La indemnización sustitutiva aprobada corresponde a servicios prestados en noviembre y diciembre de 2025, que, junto a enero y febrero de 2026, fueron los meses en los que la empresa no abonó los salarios. Este expediente ha salido adelante gracias a los votos del Gobierno local (BNG y Compostela Aberta), el PSOE y las concejalas no adscritas, con la abstención del PP.

Igual que ha recordado el concejal de Centros Socioculturales, Xan Duro, el Ayuntamiento decidió retener las facturas de la empresa y, en consecuencia, tramitó una cesión de derecho de pago con las trabajadoras a través de un procedimiento que, según ha reconocido, es "ciertamente complejo" y "novedoso" para la Administración local.

UGT y CCOO convocan manifestación en Santiago este 1 de Mayo: salida desde la Alameda a las 12.00 horas Más información

De esta forma, lo que se ha aprobado en el pleno no es el pago de la deuda como tal, aunque el dinero servirá para eso, sino el reconocimiento de facturas por servicios prestados el año pasado. Este es un paso previo burocráticamente necesario para que, al haber aceptado Serviplus la cesión de la deuda, el Ayuntamiento pueda abonarla directamente a la plantilla.

"Seguimos trabajando desde los distintos departamentos implicados para que este procedimiento pueda cerrarse pronto y que la situación de las trabajadoras se normalice por fin", ha añadido Duro, que ha agradecido a la plantilla de estos equipamientos su "paciencia infinita" por la situación que han atravesado durante los últimos tiempos.

La Policía Nacional de Santiago se mudará temporalmente a Santa Marta Más información

Preocupación de la oposición por el pago

Por su parte, el concejal del PP José Ramón de la Fuente ha criticado la gestión realizada "durante dos años y medio" por el gobierno liderado por Goretti Sanmartín en este aspecto, que ha tildado de "incapaz, indolente, insuficiente, inoperativa e insolvente".

En este sentido, ha expresado que su preocupación actual es "cuándo esos trabajadores podrán cobrar las retribuciones que se les debe" y ha afeado, a este respecto, la "aparente indiferencia" en el Gobierno local por "tardar meses en encontrar una solución".

De otro modo, el concejal no adscrito Gonzalo Muíños ha reclamado la "máxima celeridad" en los trámites restantes y, de una forma similar, la socialista Marta Abal ha echado en falta una referencia en el expediente aprobado este jueves a cuándo se producirá la compensación "en la práctica".