Santiago concentrará el mayor operativo de oposiciones docentes de Galicia este junio

La ciudad concentrará algunas de las especialidades con más opositores de toda Galicia Xunta

Santiago de Compostela será la principal sede urbana de las oposiciones docentes de Galicia en 2026. La ciudad concentrará 3.452 aspirantes y 33 tribunales ordinarios, cifras que la sitúan claramente por delante del resto de ciudades gallegas dentro del proceso selectivo convocado por la Xunta, que comenzará el próximo 20 de junio.

En total, las oposiciones ofertan 1.601 plazas y cuentan con 15.954 personas inscritas de forma provisional. La provincia de A Coruña, con Santiago como uno de sus grandes núcleos organizativos, concentra 6.744 opositores y 67 tribunales, la cifra más alta de la comunidad.

Muy por delante del resto de ciudades gallegas

La segunda ciudad con más volumen será Vigo, con 2.470 opositores y 23 tribunales. Tras ella se sitúan A Coruña, con 2.132 aspirantes y 20 tribunales; Pontevedra, con 2.103 y 20; Lugo, con 2.032 y 20; y Ourense, con 1.484 y 15.

Esto supone que Santiago tendrá casi 1.000 aspirantes más que Vigo, más de 1.300 más que A Coruña y cerca de 1.500 más que Lugo, además de una ventaja notable en número de tribunales.

Centros y especialidades en Compostela

Las pruebas se celebrarán en distintos espacios de la ciudad, entre ellos el IES de Sar, el CIFP Politécnico de Santiago, el IES Arcebispo Xelmírez I, el IES Antonio Fraguas, el IES A Pontepedriña, el CIFP Compostela, el IES Lamas de Abade, el IES Eduardo Pondal y el IES As Fontiñas.

Entre las especialidades con mayor demanda destaca Inglés de Secundaria, con 899 aspirantes y 8 tribunales, seguida de Xeografía e Historia, con 776 opositores y 7 tribunales. También sobresalen Educación Infantil (338), Educación Primaria (310) y Pedagogía Terapéutica (249).

Además, Santiago albergará exámenes de Música, Audición e Linguaxe, Francés de Primaria, Construcciones Civiles y Edificacións, Cociña e Pastelaría, Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble y la acreditación de lengua gallega.

Los resultados están previstos a partir del 19 de julio, con incorporación de los nuevos funcionarios a los centros el 1 de septiembre.