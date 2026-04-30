Santiago activa nuevos planes para captar talento y ayudar a encontrar trabajo a jóvenes

Cámara de Comercio de Santiago de Compostela Cedida

La Cámara de Comercio de Santiago ha puesto en marcha dos nuevos programas orientados a mejorar la empleabilidad y favorecer la conexión entre personas demandantes de empleo y empresas del entorno compostelano. Se trata de las iniciativas Programa Talento Joven y Programa Talento 45+, diseñadas para responder a las actuales necesidades del mercado laboral y contribuir a la retención del talento.

Ambos proyectos se desarrollan en colaboración con la Cámara de Comercio de España y están cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Dos perfiles prioritarios

El Programa Talento Joven está dirigido a personas de entre 18 y 30 años inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La iniciativa contempla itinerarios personalizados, formación adaptada a la demanda empresarial y acciones de intermediación laboral para facilitar el acceso al mercado de trabajo.

Estas son 6 las mejores ofertas de empleo en Santiago de Compostela | Mayo 2026 Más información

Por su parte, el Programa Talento 45+ se orienta a personas de entre 45 y 60 años en situación de desempleo o inactividad laboral. La Cámara destaca que este colectivo cuenta con amplia experiencia profesional, aunque encuentra mayores dificultades para reinsertarse laboralmente. El plan apuesta por la recualificación, el refuerzo de competencias digitales y el acompañamiento en la búsqueda activa de empleo.

Apoyo al tejido empresarial de Santiago

La entidad compostelana subraya que estas medidas también beneficiarán a las empresas participantes, que podrán acceder de forma más ágil a profesionales cualificados y ajustados a sus necesidades, mejorando así su competitividad y sostenibilidad.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información a través del correo electrónico formacion@camaracompostela.org.